Tegucigalpa, 15 feb (EFE).- Motagua empató este domingo 1-1 con Marathón y conservó el segundo puesto en la clasificación del Torneo Clausura hondureño, a 5 puntos del líder Real España, al cierre de la sexta jornada.

Génesis igualó 2-2 con el Platense y agravó su crisis en el sótano.

Dirigido por el español Javier López, Motagua abrió el marcador a los 26 minutos con un gol del brasileño Romario Da Silva, tras un pase de Jeffryn Macías.

Marathón, bajo la conducción del argentino Pablo Lavallén, empató en el minuto 72 a través de Alexy Vega.

Con el empate, Motagua llegó a 9 puntos, mientras que Marathón bajó a la quinta plaza, con 7.

En otro duelo dominical, Platense rescató un empate 2-2 con Génesis, que sigue sin conocer la victoria en lo que va del certamen.

Platense pegó primero al minuto 9 con un remate de Edwin Solano, pero Génesis reaccionó y Edwin Maldonado igualó al 14 con un tiro libre.

Génesis, dirigido por el portugués Fernando Mira, remontó en el 31 con un tanto de William Moncada, pero Joel Castillo frustró la celebración local al anotar el 2-2 definitivo en el minuto 81.

El empate deja al Platense noveno con 4 puntos y mantiene al Génesis en el fondo con 3.

Victoria, bajo la dirección técnica del argentino Hernán 'la Tota' Medina, venció por 2-1 al campeón Olimpia.

Los goles de Luis Hernández (m.28) y del panameño Rolando Blackburn (m.64) catapultaron al Victoria a la sexta casilla con siete enteros.

Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, descontó a través de Elison Rivas, pero la derrota le hizo caer a la cuarta posición con ocho unidades.

El sábado, el líder Real España, del costarricense Jeaustin Campos, derrotó por 2-1 a Choloma, con anotaciones del panameño Daniel Aparicio (m.5) y del hondureño Eddie Hernández (m.61).

Choloma recortó distancias por medios de Daniel Rocha.

Olancho, que tiene al técnico colombiano Jhon Jairo López en el banquillo, goleó por 4-1 al Juticalpa, con anotaciones de Clayvin Zúniga, Óscar Almendárez, quien firmó un doblete, y Gabriel Leiva

Juticalpa descontó por medio de Josué Villafranca, pero no logró evitar la contundente derrota ante el conjunto de López. EFE

ac/hbr