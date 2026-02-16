Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Moscú, 16 feb (EFE).- Un ataque masivo de drones ucranianos contra la región fronteriza rusa de Briansk, el mayor desde el comienzo de la guerra en Ucrania, dejó este domingo sin electricidad y calefacción a parte de los habitantes de esta región, reconocieron este lunes las autoridades locales.

"Ayer la región de Briansk sufrió el ataque más potente y masivo. Contra ninguna otra región de Rusia se había lanzado tal cantidad de drones a la vez", escribió en Telegram el gobernador local, Alexandr Bogomaz, quien la víspera informó sobre el derribo de 170 drones de ala fija.

Indicó que "a consecuencia de las acciones terroristas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fueron dañadas instalaciones energéticas".

Bogomaz agradeció "los esfuerzos heroicos y profesionales" de los empleados de los servicios eléctricos y de calefacción, que permitieron restablecer estos servicios en la capital regional y otros cinco municipios afectados en tres horas.

Este domingo Ucrania lanzó uno de los ataques de drones más masivos de los últimos tiempos, que incluyó a la región de Moscú, donde fue neutralizada cerca de una veintena de estos artefactos. EFE

