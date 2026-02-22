Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Los Ángeles (EE.UU.), 21 feb (EFE).- El Los Ángeles FC goleó este sábado 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi en un Los Ángeles Memorial Coliseum repleto en el arranque de la nueva temporada de la MLS.

Los goles del venezolano David Martínez en la primera mitad y del gabonés Denis Bouanga y del salvadoreño Nathan Ordaz en la reanudación tumbaron al Inter Miami en el arranque de la defensa de su corona en la MLS.

El Los Ángeles FC abrió el histórico Los Ángeles Memorial Coliseum para recibir al Inter Miami y dio una prueba de fuerza ante su público para confirmarse intratable en los partidos inaugurales de la temporada, en los que tienen un balance de nueve de nueve.

En la grada había cientos de camisetas y pancartas a favor de Messi, que se recuperó de las recientes molestias físicas y fue titular en el once del técnico Javier Mascherano.

Pero en el campo el LAFC estuvo más brillante y agresivo, y triunfó con mérito tras crear una gran serie de oportunidades de gol.

El surcoreano Heung Min Son tuvo la primera oportunidad y se topó en un mano a mano con el meta Dayne St. Clair, pero en el 38 entregó a Martínez una perfecta asistencia para que el venezolano adelantara al LAFC con un perfecto disparo de pierna zurda.

En la segunda mitad, el LAFC aprovechó sus espacios al contragolpe para convertir su victoria en una goleada.

Un pase largo de Timothy Tillman fue aprovechado por Bouanga para adelantarse a la salida de St. Clair con la cabeza y para anotar a placer el 2-0 en el minuto 72.

Bouanga, incontenible por la banda izquierda, completó su gran partido en el 94, cuando entregó a Ordaz, que acababa de saltar al campo, la asistencia del 3-0. EFE

