Los Ángeles (EE.UU.), 22 feb (EFE).- La película coreana Kpop Demon Hunters, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se convirtió en la gran triunfadora de la 53ª edición de los Premios Annie al alzarse con diez estatuillas, consolidando así su impulso en la carrera hacia los Premios Óscar.

La producción de Netflix obtuvo los galardones más codiciados de la noche, entre ellos mejor película, mejor dirección y mejor animación de personaje, reafirmando su condición de favorita en unos premios considerados los más prestigiosos del cine de animación.

El resto de galardones que obtuvo fueron los de mejor música, mejor diseño de producción, mejor doblaje, mejor guion, mejor editorial, mejores efectos especiales y mejor diseño de personaje.

Por su parte, la película Arco, del director francés Ugo Bienvenu, también reforzó sus opciones de cara al Óscar tras imponerse en la categoría de mejor película independiente.

La cinta francesa se perfila así como otra de las aspirantes destacadas en el apartado de mejor película de animación en la próxima edición de los Óscar, donde competirá, entre otras, con la producción surcoreana.

En las categorías de televisión, el protagonismo fue para 'Common Side Effects', de Adult Swim, que sumó cuatro galardones, mejor serie para adultos, mejor guion, mejor dirección y mejor montaje, y para 'Love, Death + Robots', que se impuso en mejor diseño de personaje, mejor diseño de producción y mejor guion gráfico.

Asimismo, la miniserie animada de televisión 'Win or Lose' de Pixar, se impuso en los apartados a mejor música, mejor miniserie y mejor animación de personaje en los apartados de TV/Media.

El galardón a mejor producción especial se lo llevó 'Snoopy Presents: A Summer Musical', de WildBrain Studios en asociación con Apple TV.

El evento se llevó a cabo en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y también se entregaron premios del jurado, incluyendo el Premio Winsor McCay a Michaël Dudok de Wit, Christopher Miller, Phil Lord y Chris Sanders, y el Premio June Foray a Sandy Rabins. EFE

