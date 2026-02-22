Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Bangkok, 22 feb (EFE).- Laos celebra elecciones generales este domingo para renovar los escaños de la Asamblea Nacional, en unos comicios en los que concurren únicamente candidatos del gobernante Partido Revolucionario Popular de Laos (PRLP) y un reducido grupo de aspirantes independientes.

Con una población de alrededor de ocho millones de habitantes, Laos figura entre los países con menor PIB per cápita de Asia y constituye uno de los reductos del comunismo en el Sudeste Asiático, junto con Vietnam.

Más de 4,7 millones de laosianos están llamados a las urnas este domingo –recoge la prensa oficialista– para elegir entre 243 candidatos del PRLP y un puñado de aspirantes independientes que se disputan los 175 escaños de la Asamblea Nacional. Otros 1.041 candidatos compiten por 745 asientos en los Consejos Populares Provinciales.

El Legislativo resultante ejercerá funciones durante los próximos cinco años y será el encargado de designar al presidente de la república unipartidista y al primer ministro, quienes también sirven por un quinquenio, sin opción de renovar.

La oenegé regional Manushya, que promueve los derechos humanos, la justicia social y la paz, denunció esta semana la desaparición del crítico con el régimen Bao Mo Khaen. Antes de que se le perdiera la pista, Bao recibía amenazas por parte de las autoridades y personas anónimas, según la organización.

El partido único laosiano mantiene una política continuista desde la victoria comunista en 1975.

La economía de Laos, con bajo gasto público y elevada deuda, se apoya principalmente en los sectores energético, minero y manufacturero, explica el Banco Mundial (BM), que en diciembre proyectó un crecimiento del 4,2 % del PIB para 2025.

El turismo representó en promedio el 12,5 % del PIB entre 2016 y 2019, antes del impacto del covid-19, y mantiene una "sólida recuperación" tras la pandemia, de acuerdo con el organismo.

Entre los principales atractivos de Laos figura Luang Prabang (norte), conocida como "la ciudad de los mil templos" y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995 por su fusión de arquitectura tradicional laosiana y edificaciones coloniales europeas de los siglos XIX y XX.

EFE

