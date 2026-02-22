Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Moscú, 22 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche del domingo 86 drones ucranianos en ocho regiones del país y la anexionada península de Crimea.

Según informó el Ministerio de Defensa ruso, la región más castigada con diferencia fue con 29 ataques la fronteriza Bélgorod, martilleada desde hace meses con drones y misiles por el ejército ucraniano.

Además, fueron golpeadas por los aparatos no tripulados del enemigo Sarátov, Vorónezh, Smolensk, Briansk, Kursk, Kaluga y la región de Moscú, señala el parte de guerra.

El sábado fueron 89 los drones ucranianos abatidos sobre nueve regiones del país, el mar de Azov y la península de Crimea.

El ejército ucraniano atacó el sábado la planta que fabrica los misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, que se encuentra en la región de Udmurtia, unos 1.000 kilómetros al este de Moscú y a más de 1.500 de la frontera, según el Estado Mayor de Ucrania.

En el ataque contra la ciudad de Votkinsk, según Kiev, no se utilizaron drones, como informaron las autoridades rusas, sino misiles de crucero FP-5 Flamingo.

Según fuentes sanitarias, en el ataque contra la planta de Votkinsk resultaron heridas once personas, de las que tres tuvieron que ser hospitalizadas.EFE

