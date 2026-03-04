“Enfermera de la guarda” advierte sobre los peligros del uso incorrecto del pastillero:

Los pastilleros son muy frecuentes en personas que necesitan mantener organizada su medicación diaria, especialmente cuando se trata de pacientes con tratamientos crónicos o adultos mayores. Sin embargo, una enfermera advirtió a través de un video viral que no están diseñados para almacenar medicamentos de forma permanente y que, de hecho, su uso incorrecto puede afectar la eficacia o poner en riesgo la salud de las personas.

Si bien ordenar las tomas por día y horario facilita el tratamiento, el problema aparece cuando los comprimidos se guardan sueltos durante largos períodos o se descartan los envases originales.

Según señaló Agus, conocida en las redes como “enfermera de la guarda”, en su canal de YouTube @somosynergia, es muy importante saber cuáles son las condiciones ambientales que pueden alterar a los medicamentos y, por lo tanto, los tratamientos.

“Muchos medicamentos, al permanecer fuera de su blíster, pueden modificar su absorción y perder estabilidad. Las condiciones ambientales como la humedad, el calor y la luz influyen directamente en su conservación”, indicó la enfermera en su video viral, donde también explicó que los envases originales de los laboratorios están especialmente diseñados para proteger el fármaco de factores externos.

Pastilleros: por qué se deben conservar los medicamentos en su blíster original

En el prospecto se detalla la forma correcta de conservación, información que muchas veces se pasa por alto y, si se saca la pastilla de su blíster original por varias horas e incluso días, éste podría alterarse y perder su efecto o incluso generar problemas de salud en el paciente.

Un ejemplo claro y poco conocido es el de la levotiroxina, medicamento utilizado para reemplazar o suplementar la hormona tiroidea cuando la glándula tiroides no produce suficiente cantidad. En tratamientos largos e incluso de por vida como el diagnóstico de hipotiroidismo, es muy frecuente utilizar pastilleros para dosificar correctamente la dosis, sin tener en cuenta que es uno de los medicamentos más sensibles a las condiciones climáticas.

Este fármaco debe conservarse en su blíster original para mantener su potencia y garantizar el efecto terapéutico adecuado. Además, la enfermera desaconsejó totalmente almacenar distintos medicamentos en el mismo compartimiento y sin rotulación, ya que podrían traer problemas de eficacia e incluso una sobre medicación del paciente.

Otro error habitual señalado por la experta en salud es mezclar comprimidos “porque son parecidos” o porque se confía en la memoria para identificarlos. Las pastillas sueltas no deben estar en contacto entre sí si no corresponden al mismo momento de administración y siempre deben estar correctamente identificadas. La mezcla de medicamentos puede generar confusión, errores en la toma e incluso duplicación de dosis.

Recomendaciones de una experta para un uso seguro del pastillero

Para que el pastillero sea un aliado y no un riesgo, Agus dejó algunas recomendaciones que podrían ser útiles sobre todo para los adultos mayores:

Revisar fechas de vencimiento de las pastillas

“Nada de guardar comprimidos “por las dudas” durante meses", advirtió Agus. Incluso las fechas impresas en letra pequeña deben controlarse antes de armar la organización semanal.

Conservar la medicación en un ambiente adecuado

El baño y la cocina no son espacios apropiados. Lo ideal es un ambiente fresco, seco y alejado de la luz solar directa.

No descartar el blíster antes de tiempo

Siempre que sea posible, mantener el medicamento en su envase original hasta el momento de colocarlo en el pastillero.

No mezclar comprimidos distintos

Aunque se vean similares, cada medicamento debe estar claramente identificado.

Actualizar el pastillero si cambia el tratamiento

Cuando el médico modifica una dosis o suspende una medicación, la organización también debe ajustarse de inmediato.

Evitar acumular medicación vieja

El pastillero debe contener únicamente el tratamiento vigente, indicado por un profesional.

Si bien es cierto que el pastillero puede mejorar la adherencia, promover la autonomía y reducir los olvidos, también puede convertirse en una colección ordenada de tratamientos desactualizados o comprimidos alterados por el ambiente.

La clave está en entender que organiza de forma correcta los medicamentos pero no reemplaza las condiciones de conservación diseñadas por los laboratorios. Usarlo correctamente es una forma concreta de cuidar la propia salud y la de quienes dependen de una medicación diaria.