Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Brasil vs. Marruecos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Brasil y Marruecos por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portadas Mundial fase de grupos fecha 1
Portadas Mundial fase de grupos fecha 1 Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Brasil choca ante Marruecos, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Nueva York ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.

Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Brasil y Marruecos por el Mundial 2026 será arbitrado por Slavko Vincic.

Formación confirmada de Brasil

Titulares

  • (1) Alisson
  • (4) Marquinhos
  • (16) Douglas Santos
  • (3) Gabriel Magalhães
  • (24) Roger Ibañez
  • (5) Casemiro
  • (20) Lucas Paquetá
  • (11) Raphinha
  • (8) Bruno Guimarães
  • (7) Vinicius Júnior
  • (25) Igor Thiago

Suplentes

  • (23) Ederson
  • (12) Weverton
  • (13) Danilo
  • (6) Alex Sandro
  • (15) Léo Pereira
  • (14) Bremer
  • (18) Danilo Santos
  • (2) Éderson Silva
  • (17) Fabinho
  • (21) Luiz Henrique
  • (9) Matheus Cunha
  • (19) Endrick
  • (26) Rayan
  • (22) Gabriel Martinelli

Entrenador: Carlo Ancelotti

Formación confirmada de Marruecos

Titulares

  • (1) Yassine Bounou
  • (14) Issa Diop
  • (2) Achraf Hakimi
  • (3) Noussair Mazraoui
  • (18) Chadi Riad
  • (6) Ayyoub Bouaddi
  • (24) Neil El Aynaoui
  • (23) Bilal El Khannouss
  • (8) Azzedine Ounahi
  • (11) Ismael Saibari
  • (10) Brahim Díaz

Suplentes

  • (12) Munir El Kajoui
  • (22) Reda Tagnaouti
  • (19) Youssef Belammari
  • (13) Zakaria El Ouahdi
  • (25) Redouane Halhal
  • (5) Marwane Saadane
  • (26) Anass Salah Eddine
  • (4) Sofyan Amrabat
  • (15) Samir El Mourabet
  • (7) Chemsdine Talbi
  • (16) Yassine Gessime
  • (21) Ayoub Amaimouni
  • (20) Ayoub El Kaabi
  • (9) Soufiane Rahimi
  • (17) Amine Sbai

Entrenador: Mohamed Ouahbi

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Brasil y Marruecos?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Brasil recibe a Marruecos en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección BrasilSelección MarruecosMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Australia vs Turquía en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Australia vs Turquía en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

  2. Países Bajos vs Japón en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Países Bajos vs Japón en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

  3. Brasil vs Marruecos en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Brasil vs Marruecos en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

  4. Mundial 2026:Qatar empató de manera agónica ante Suiza en el final del partido

    Mundial 2026: Qatar empató de manera agónica ante Suiza en el final del partido

  5. Olimpia 3 - 1 Audax Italiano:así fue la victoria por la Copa Sudamericana 2026

    Olimpia 3 - 1 Audax Italiano: así fue la victoria por la Copa Sudamericana 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Las Fuerzas Armadas podrán trabajar en Uber, delivery y seguridad privada para complementar sus ingresos

Las Fuerzas Armadas podrán trabajar en Uber, delivery y seguridad privada para complementar sus ingresos

Qué son los paros “a la francesa”:así es la estrategia de la CGT para mantener medidas de fuerza contra el Gobierno

Negociaciones por la reforma electoral:Santilli se reunió con el gobernador de Entre Ríos y busca destrabar la eliminación de las PASO

Máximo Kirchner:“Es necesario construir justicia fiscal para que haya equilibrio social”

Política

Las Fuerzas Armadas podrán trabajar en Uber, delivery y seguridad privada para complementar sus ingresos

Las Fuerzas Armadas podrán trabajar en Uber, delivery y seguridad privada para complementar sus ingresos

Cómo funciona el megacentro logístico de China que conecta Europa y recibe carne argentina

¿Hola a los mercados internacionales? Bajó el riesgo país y el Gobierno proyecta un ingreso de inversiones a los activos argentinos

Aguinaldo de junio 2026 en las provincias:¿cuándo cobran los empleados públicos?

Economía

Cómo funciona el megacentro logístico de China que conecta Europa y recibe carne argentina

Cómo funciona el megacentro logístico de China que conecta Europa y recibe carne argentina

¿Punto final a la guerra? Donald Trump aseguró un acuerdo de paz en Medio Oriente con la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz

Incendio en Mallorca:hallaron muerto a un argentino que intentaba escapar de las llamas

Irán confirmó la fecha de los funerales y el entierro de su exlíder supremo, Alí Jamenei