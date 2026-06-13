Brasil vs. Marruecos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Brasil y Marruecos por el Mundial 2026 será arbitrado por Slavko Vincic.
Formación confirmada de Brasil
Titulares
- (1) Alisson
- (4) Marquinhos
- (16) Douglas Santos
- (3) Gabriel Magalhães
- (24) Roger Ibañez
- (5) Casemiro
- (20) Lucas Paquetá
- (11) Raphinha
- (8) Bruno Guimarães
- (7) Vinicius Júnior
- (25) Igor Thiago
Suplentes
- (23) Ederson
- (12) Weverton
- (13) Danilo
- (6) Alex Sandro
- (15) Léo Pereira
- (14) Bremer
- (18) Danilo Santos
- (2) Éderson Silva
- (17) Fabinho
- (21) Luiz Henrique
- (9) Matheus Cunha
- (19) Endrick
- (26) Rayan
- (22) Gabriel Martinelli
Entrenador: Carlo Ancelotti
Formación confirmada de Marruecos
Titulares
- (1) Yassine Bounou
- (14) Issa Diop
- (2) Achraf Hakimi
- (3) Noussair Mazraoui
- (18) Chadi Riad
- (6) Ayyoub Bouaddi
- (24) Neil El Aynaoui
- (23) Bilal El Khannouss
- (8) Azzedine Ounahi
- (11) Ismael Saibari
- (10) Brahim Díaz
Suplentes
- (12) Munir El Kajoui
- (22) Reda Tagnaouti
- (19) Youssef Belammari
- (13) Zakaria El Ouahdi
- (25) Redouane Halhal
- (5) Marwane Saadane
- (26) Anass Salah Eddine
- (4) Sofyan Amrabat
- (15) Samir El Mourabet
- (7) Chemsdine Talbi
- (16) Yassine Gessime
- (21) Ayoub Amaimouni
- (20) Ayoub El Kaabi
- (9) Soufiane Rahimi
- (17) Amine Sbai
Entrenador: Mohamed Ouahbi
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Brasil y Marruecos?
Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Brasil recibe a Marruecos en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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