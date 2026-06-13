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Aguinaldo de junio 2026 en las provincias: ¿cuándo cobran los empleados públicos?

Las provincias comenzaron a confirmar las fechas de pago de la primera cuota del aguinaldo para trabajadores estatales. El calendario actualizado, cómo se calcula el Sueldo Anual Complementario (SAC) y cuál es el plazo máximo establecido por la ley para cobrarlo.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Se viene el aguinaldo de mitad de año. Foto: NA.
Se viene el aguinaldo de mitad de año. Foto: NA.
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La llegada de junio trae una de las fechas más esperadas por los trabajadores estatales de todo el país: el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Este ingreso extra representa un alivio para miles de familias argentinas y suele destinarse a cubrir gastos extraordinarios, afrontar el invierno o fortalecer el presupuesto familiar en un contexto económico desafiante.

El aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre comprendido entre diciembre y junio. Este beneficio alcanza a empleados públicos, trabajadores del sector privado y también a jubilados y pensionados, aunque en estos últimos casos el cronograma depende de cada organismo previsional.

Cajero automático, billete de 10 mil pesos. Foto: archivo NA/Damián Dopacio
Todo lo que hay que saber sobre el aguinaldo de junio 2026. Foto: NA.

La expectativa crece a medida que las provincias comienzan a confirmar las fechas de acreditación. Algunas jurisdicciones ya anunciaron oficialmente cuándo depositarán el SAC, mientras que otras todavía trabajan en la definición de sus cronogramas.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El cálculo del aguinaldo es sencillo, aunque requiere identificar correctamente cuál fue el salario más alto cobrado durante el semestre. Para determinar el monto, se toma el sueldo bruto de mayor remuneración entre diciembre y junio y se divide por dos.

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Por ejemplo, si un trabajador estatal percibió un salario máximo de $1.200.000 durante alguno de esos meses, el aguinaldo será de $600.000. En caso de haber recibido aumentos salariales, adicionales o bonificaciones, esos conceptos pueden influir en la determinación del sueldo más alto utilizado como referencia.

Este mecanismo busca garantizar que el trabajador reciba una suma acorde a sus mejores ingresos del período y constituye uno de los beneficios laborales más importantes del año.

Fechas de pago confirmadas del aguinaldo de junio 2026

Varias provincias ya informaron oficialmente cuándo abonarán el aguinaldo correspondiente a junio de 2026. El calendario confirmado hasta el momento es el siguiente:

  • Catamarca: 20 de junio
  • Chaco: 16 de junio
  • Corrientes: 16 de junio
  • Entre Ríos: 20 de junio
  • Jujuy: 20 de junio
  • La Pampa: 23 de junio
  • La Rioja: entre el 18 y el 23 de junio
  • Mendoza: 19 de junio
  • Neuquén: 26 de junio
  • Río Negro: entre el 19 y el 20 de junio
  • Salta: 16 de junio
  • San Juan: 19 de junio
  • San Luis: 19 de junio
  • Santiago del Estero: 16 de junio
  • Tucumán: 16 de junio

En algunas jurisdicciones, el pago se realizará en una única jornada para todos los empleados públicos, mientras que otras podrían aplicar cronogramas escalonados según organismos o reparticiones.

Aguinaldo e impuestos a las Ganancias
Medio aguinaldo de mitad de año.

¿Qué dice la ley sobre el plazo de pago del aguinaldo?

La Ley 27.073 establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse antes del 30 de junio. Sin embargo, la normativa contempla un plazo adicional de cuatro días hábiles para concretar la acreditación, por lo que algunos trabajadores podrían recibir el dinero hasta el 6 de julio de 2026.

En el caso de jubilados y pensionados, el pago del SAC suele anunciarse junto con el calendario mensual de haberes. Por eso, se recomienda consultar los canales oficiales de cada organismo previsional o gobierno provincial para conocer la fecha exacta de acreditación.

AguinaldoEmpleadosTrabajadores Economía
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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