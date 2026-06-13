¿Hola a los mercados internacionales? Bajó el riesgo país y el Gobierno proyecta un ingreso de inversiones a los activos argentinos

Wall Street. Foto: REUTERS

El índice de riesgo país que elabora el banco JP Morgan registró una caída al finalizar las operaciones de la semana como consecuencia directa de la mejora en la calificación del crédito soberano dispuesta por la agencia Standard & Poor’s. La decisión de la calificadora internacional modificó de manera definitiva la tendencia de los indicadores financieros locales y en base a este reporte, el Gobierno prevé un ensanchamiento en el universo de fondos institucionales habilitados para adquirir activos.

Las pizarras de los operadores bursátiles reflejaron que el indicador del riesgo país se posicionó en 438 puntos durante el cierre de las actividades de este viernes 12 de junio. El ministro de Economía, Luis Caputo, prioriza canales de financiamiento alternativos para reforzar las reservas del Banco Central y por este motivo, las mesas de dinero de la City porteña no descartan el lanzamiento de una nueva colocación de títulos públicos antes de la finalización del presente año calendario.

Las cifras de la caída del índice del riesgo país y las regulaciones de los fondos externos

El indicador financiero retrocedió de forma abrupta tras conocerse los informes técnicos de las agencias multinacionales de evaluación de riesgos corporativos. Las reformas de las carteras modificaron la distancia que separa los rendimientos locales de las referencias de los mercados emergentes globales y los números detrás del reordenamiento financiero son los siguientes:

Hundimiento del índice: la cotización de los bonos recortó un total de 65 escalones en comparación con los 503 puntos registrados al cierre del miércoles.

Mínimo de la década: la brecha de tasas frente a los competidores regionales se ubicó en los 250 puntos, una cifra lejana a las 450 unidades observadas en el arranque de la temporada.

Tasas de emisión: el Ministerio de Economía cuenta con margen técnico para emitir deuda bajo tipos de interés de un solo dígito, con un piso cercano al 9%.

Ampliación de capital: las proyecciones de las consultoras estiman que la masa de dinero habilitada para el mercado argentino saltará desde un rango de US150.000−250.000 millones hasta superar los USD 300.000 millones.

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Riesgo país y acciones argentinas: las explicaciones técnicas de los especialistas bursátiles

El economista jefe de la firma Puente, Eric Ritondale, analizó las implicancias normativas de la modificación de la nota crediticia que otorgó S&P para el destino de las colocaciones pasivas. “Muchos fondos de inversión operan bajo restricciones normativas estrictas que les impiden mantener activos de países calificados dentro del rango ‘CCC’. Por lo general, estos mandatos exigen que al menos dos de las tres principales agencias internacionales ubiquen al soberano en la categoría ‘B’ para autorizar nuevas asignaciones de capital. Con la mejora de S&P, este límite regulatorio se destraba y abre la puerta a flujos pasivos y activos de fondos que antes tenían vedado el riesgo argentino”, dijo.

Además, ponderó el impacto de la medida en las cotizaciones inmediatas de los papeles locales de deuda. Con respecto al comportamiento de las pizarras tras los anuncios, sostuvo: “Este sendero favorable podría verse amplificado en las próximas semanas por la maduración de nuevos catalizadores, tales como la formalización de líneas de financiamiento garantizadas por organismos internacionales, la realización de un nuevo pago de bonos soberanos en julio, el mantenimiento de las compras de reservas en niveles elevados y una eventual emisión internacional de bonos soberanos en el tercer trimestre del año”.

Los equipos de investigación de la consultora GMA Capital aportaron proyecciones sobre el ensanchamiento del mercado potencial de compradores institucionales. “El cambio de categoría amplía el universo de inversores potenciales, ya que numerosos fondos institucionales poseen restricciones para mantener activos con calificación ‘CCC’. En este sentido, en el mercado se estima que el capital potencialmente habilitado para invertir en la Argentina podría expandirse desde los US150.000−250.000 millones hasta más de US 300.000 millones”, indicaron.

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“Si el proceso de consolidación fiscal, desaceleración inflacionaria y fortalecimiento de reservas logran sostenerse, existe margen para una convergencia de rendimientos hacia los niveles observados en otros emisores con calificaciones similares”, añadieron.

Por su parte, el jefe de Estrategia de Cohen, Martín Polo, evaluó el escenario internacional y relativizó la necesidad de forzar nuevas salidas a las plazas mundiales. “Si uno mira los comparables de la Argentina, es decir, la diferencia que tiene contra otros países de América Latina o contra los bonos corporativos americanos, el riesgo país debería estar incluso un poquito más alto que el nivel actual. O sea, que estamos en un piso para el indicador, al menos en el corto plazo”, concluyó.