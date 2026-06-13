Incendio en Mallorca: hallaron muerto a un argentino que intentaba escapar de las llamas

Argentino muere en incendio en Mallorca Foto: NA

Un argentino de 58 años murió en un incendio en un edificio de departamentos de Magaluf, uno de los principales destinos turísticos de la isla española de Mallorca. Según informaron los medios locales, el hombre, que trabajaba como socorrista en un hotel de la zona, fue hallado sin vida en los pasillos de la novena planta del edificio Trianon II, ubicado sobre la calle Martín Ros García.

En la tragedia también falleció una mujer británica de 68 años que residía en otro departamento del mismo complejo. Al respecto, la Guardia Civil informó que “ambos fueron encontrados en una zona común del edificio y la principal hipótesis indica que fallecieron intoxicados por la densa humareda mientras intentaban escapar de las llamas”. Los investigadores trabajan ahora para confirmar formalmente sus identidades mediante huellas dactilares, análisis de ADN o con la colaboración de familiares.

Argentino muere en incendio en Mallorca Foto: NA

En este sentido, también informaron que el siniestro comenzó alrededor de las 5 de la madrugada en la tercera planta de un edificio residencial de nueve pisos ubicado en la zona de Torrenova, dentro del municipio de Calvià. De acuerdo con lo reportado por la Guardia Civil, varios residentes intentaron apagar las llamas por sus propios medios, pero el fuego se propagó rápidamente hacia otros sectores del edificio, especialmente a los pisos superiores.

Ante la gravedad de la situación, más de 12 personas debieron ser evacuadas de urgencia y el incendio recién pudo ser controlado cerca de dos horas después de haberse iniciado. Además, nueve personas fueron trasladadas a distintos centros de salud por inhalación de humo, mientras que cuatro permanecen internadas en observación.

Argentino muere en incendio en Mallorca Foto: NA

Qué sucedió en el incendio de Mallorca donde murió un argentino

Las autoridades españolas siguen investigando la causa del incendio. Una de las hipótesis que analiza la Guardia Civil apunta a una posible falla en la heladera del departamento donde comenzó el fuego, aunque todavía no se determinó si se trató de un desperfecto eléctrico del electrodoméstico o de una sobrecarga en el enchufe.

Por otro lado, el incendio afectó a una veintena de vecinos, motivo por el cual los servicios sociales y el área de Turismo del municipio trabajan en la asistencia y reubicación de los damnificados. Tras la tragedia, el Ayuntamiento de Calvià decretó dos días de luto oficial.