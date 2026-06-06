Farmacias: así funcionará el sistema digital para retirar medicamentos y qué cambia para pacientes

Medicamentos, jubilados, PAMI, farmacia. Foto: Freepik AI

La dispensa de medicamentos en farmacias entra en una nueva etapa en Argentina. A partir de la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud, las farmacias deberán avanzar hacia un esquema de validación y registro digital de cada entrega de medicamentos ambulatorios, con el objetivo de reemplazar soportes físicos, mejorar la trazabilidad y reforzar los procesos de auditoría y fiscalización. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y se integra al proceso de digitalización sanitaria ya previsto por la normativa sobre receta electrónica.

Qué cambia en las farmacias con el nuevo sistema digital

El eje de la nueva normativa es claro: cada acto de dispensa de medicamentos ambulatorios deberá quedar validado y registrado de manera digital. Eso implica que las farmacias tendrán que usar sistemas de gestión capaces de identificar al paciente, vincular la operación con la receta correspondiente y conservar información respaldatoria para eventuales controles. Según el Ministerio de Salud, la meta es dejar atrás procedimientos manuales que complicaban la integración de datos y dificultaban una visión sanitaria más unificada.

Compras en farmacia. Foto: Freepik

Este paso no aparece aislado. En realidad, se apoya en el marco que ya habían trazado la Ley 27.553 sobre recetas electrónicas o digitales y el Decreto 345/2024, que reforzó la obligatoriedad del ecosistema digital para la prescripción y la dispensa, además de impulsar la interoperabilidad entre plataformas sanitarias. En otras palabras, el Gobierno busca cerrar el circuito completo: desde la receta emitida por el profesional hasta la entrega efectiva en el mostrador.

Cómo se validará la identidad del paciente al retirar medicamentos

Uno de los cambios más importantes es el reconocimiento del token digital —o mecanismos equivalentes— como forma válida de identificación del paciente al momento de retirar medicamentos. Para que ese sistema sea aceptado, deberá provenir de plataformas con mecanismos idóneos de registración y autenticación, y las farmacias deberán adaptar sus soluciones tecnológicas según los lineamientos técnicos que defina la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud.

En términos prácticos, esto apunta a que la validación del retiro no dependa de esquemas manuales o de constancias físicas, sino de una verificación digital integrada al entorno de receta electrónica. El Ministerio de Salud sostiene que este cambio permitirá contar con registros más completos, seguros y accesibles en tiempo real, algo clave para mejorar la trazabilidad del circuito y reducir irregularidades en los procesos administrativos y de control.

Qué pasa si el medicamento lo retira un tercero autorizado

La resolución también contempla una situación frecuente: que el medicamento no lo retire el paciente, sino otra persona en su nombre. En esos casos, se aceptará una autorización o credencial digital delegada por el titular de la receta, también mediante token u otro mecanismo equivalente. Es decir, el sistema reconoce formalmente la posibilidad de que un familiar, cuidador o persona de confianza retire la medicación, pero con validaciones digitales previas.

Jubilaciones PAMI Foto: PAMI

Ahora bien, la autorización digital no reemplaza todos los controles. La farmacia deberá además solicitar y registrar el documento de identidad de la persona que se presenta físicamente a retirar el medicamento, sea el paciente o un tercero. Ese dato quedará asociado a la transacción como un mecanismo adicional de validación, y la resolución aclara que podrá aceptarse cualquier documento emitido por autoridad competente, nacional o extranjera, siempre que permita identificar de manera fehaciente a la persona.

Por qué se busca eliminar el papel y los troqueles físicos

La digitalización no apunta solamente a simplificar el mostrador. También busca reemplazar constancias físicas, como los troqueles utilizados históricamente como respaldo en auditorías y fiscalizaciones, por registros digitales interoperables. En la comunicación oficial del Ministerio, se explica que esos procedimientos en papel generaban tareas manuales, costos operativos y dificultades para integrar información entre distintos actores del sistema de salud.

Con el nuevo esquema, las farmacias deberán registrar y conservar los datos de facturación asociados a cada acto de dispensa. Esa información funcionará como respaldo secundario ante auditorías, reclamos o controversias. El enfoque oficial combina dos objetivos: por un lado, modernizar la fiscalización; por el otro, crear una base de datos más robusta para la gestión sanitaria, el seguimiento epidemiológico y la toma de decisiones a nivel federal.

Cuándo entra en vigencia y cuánto tiempo tendrán las farmacias para adaptarse

La medida tiene cumplimiento inmediato, pero al mismo tiempo otorga un plazo máximo de 180 días corridos para completar las adecuaciones técnicas y operativas necesarias. Eso significa que las farmacias deberán avanzar en la actualización de sus sistemas, sus circuitos internos y sus mecanismos de validación en un período relativamente corto, pensando no solo en la tecnología sino también en capacitación y contingencias de conectividad.

Además, la resolución faculta a la autoridad sanitaria competente para dictar normas complementarias y establecer condiciones de contingencia ante eventuales caídas del sistema o falta de conexión. Este punto no es menor: la transición hacia una dispensa enteramente digital dependerá, en buena medida, de que las soluciones tecnológicas funcionen bien tanto en grandes centros urbanos como en zonas con infraestructura más limitada.

El desafío de fondo: interoperabilidad, control y adhesión provincial

Aunque la resolución fija un estándar nacional, su implementación real también dependerá del esquema federal de salud. La propia norma invita a las provincias a adherir, y desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) subrayan que la habilitación, regulación y fiscalización de las farmacias continúan en la órbita jurisdiccional. Por eso, el despliegue concreto deberá armonizarse con las normativas locales y con las decisiones que adopten las autoridades sanitarias provinciales.

En definitiva, el nuevo sistema de dispensa digital representa un cambio estructural en la forma en que se entregan medicamentos en Argentina. Ya no se trata solo de digitalizar la receta, sino de cerrar digitalmente toda la cadena: identificación del paciente, autorización de terceros, registro de la entrega, respaldo de facturación y eventual auditoría. Si la implementación logra sostenerse con estándares técnicos uniformes, seguridad de datos y coordinación federal, el impacto podría sentirse no solo en el trabajo diario de las farmacias, sino también en la calidad del control sanitario y en la experiencia de los pacientes.