Haití vs. Escocia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Haití vs Escocia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
17´ Saque de arco para Escocia
Desde el fondo la pone en juego Angus Gunn.
16´ Tiro en el palo de Escocia
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Scott McTominay pega en el palo.
13´ Saque de arco para Escocia
Desde el fondo la pone en juego Angus Gunn.
12´ ¡Haití se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Wilson Isidor fue bloqueado por Scott McTominay.
10´ Saque de arco para Escocia
Desde el fondo la pone en juego Angus Gunn.
10´ ¡Tiro desviado de Haití!
Disparo de Jean-Ricner Bellegarde y el remate se va afuera.
6´ Saque de arco para Haití
Desde el fondo la pone en juego Jhony Placide.
6´ ¡Tiro desviado de Escocia!
Disparo de Scott McTominay y el remate se va afuera.
5´ Saque de arco para Escocia
Desde el fondo la pone en juego Angus Gunn.
4´ ¡Tiro desviado de Haití!
Disparo de Louicius Deedson y el remate se va afuera.
3´ ¡Escocia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lawrence Shankland fue bloqueado por Hannes Delcroix.
2´ ¡Escocia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ben Gannon Doak fue bloqueado por Jhony Placide.
0´ Saque de arco para Haití
Desde el fondo la pone en juego Jhony Placide.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Boston, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Haití y Escocia por el Mundial 2026 será arbitrado por Mustapha Ghorbal.
Formación confirmada de Haití
Titulares
- (1) Jhony Placide
- (4) Ricardo Adé
- (2) Carlens Arcus
- (5) Hannes Delcroix
- (8) Martin Expérience
- (10) Jean-Ricner Bellegarde
- (17) Danley Jean Jacques
- (11) Louicius Deedson
- (15) Ruben Providence
- (18) Wilson Isidor
- (20) Frantzdy Pierrot
Suplentes
Entrenador: Sébastien Migné
Formación confirmada de Escocia
Titulares
- (1) Angus Gunn
- (5) Grant Hanley
- (13) Jack Hendry
- (2) Aaron Hickey
- (3) Andrew Robertson
- (19) Lewis Ferguson
- (17) Ben Gannon Doak
- (7) John McGinn
- (4) Scott McTominay
- (10) Che Adams
- (20) Lawrence Shankland
Suplentes
Entrenador: Steve Clarke
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Haití y Escocia?
Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Haití vs. Escocia por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Haití recibe a Escocia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Haití vs Escocia en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Haití y Escocia por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.