Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Haití vs. Escocia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Haití y Escocia por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portadas Mundial fase de grupos fecha 1
Portadas Mundial fase de grupos fecha 1 Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Haití y Escocia por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 22:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Boston de Foxborough.

Haití vs Escocia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

17´ Saque de arco para Escocia

Desde el fondo la pone en juego Angus Gunn.

16´ Tiro en el palo de Escocia

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Scott McTominay pega en el palo.

13´ Saque de arco para Escocia

Desde el fondo la pone en juego Angus Gunn.

12´ ¡Haití se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Wilson Isidor fue bloqueado por Scott McTominay.

10´ Saque de arco para Escocia

Desde el fondo la pone en juego Angus Gunn.

10´ ¡Tiro desviado de Haití!

Disparo de Jean-Ricner Bellegarde y el remate se va afuera.

6´ Saque de arco para Haití

Desde el fondo la pone en juego Jhony Placide.

6´ ¡Tiro desviado de Escocia!

Disparo de Scott McTominay y el remate se va afuera.

5´ Saque de arco para Escocia

Desde el fondo la pone en juego Angus Gunn.

4´ ¡Tiro desviado de Haití!

Disparo de Louicius Deedson y el remate se va afuera.

3´ ¡Escocia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lawrence Shankland fue bloqueado por Hannes Delcroix.

2´ ¡Escocia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ben Gannon Doak fue bloqueado por Jhony Placide.

0´ Saque de arco para Haití

Desde el fondo la pone en juego Jhony Placide.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Boston, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Haití y Escocia por el Mundial 2026 será arbitrado por Mustapha Ghorbal.

Formación confirmada de Haití

Titulares

  • (1) Jhony Placide
  • (4) Ricardo Adé
  • (2) Carlens Arcus
  • (5) Hannes Delcroix
  • (8) Martin Expérience
  • (10) Jean-Ricner Bellegarde
  • (17) Danley Jean Jacques
  • (11) Louicius Deedson
  • (15) Ruben Providence
  • (18) Wilson Isidor
  • (20) Frantzdy Pierrot

Suplentes

    Entrenador: Sébastien Migné

    Formación confirmada de Escocia

    Titulares

    • (1) Angus Gunn
    • (5) Grant Hanley
    • (13) Jack Hendry
    • (2) Aaron Hickey
    • (3) Andrew Robertson
    • (19) Lewis Ferguson
    • (17) Ben Gannon Doak
    • (7) John McGinn
    • (4) Scott McTominay
    • (10) Che Adams
    • (20) Lawrence Shankland

    Suplentes

      Entrenador: Steve Clarke

      Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

      ¿Quién transmite el partido de Haití y Escocia?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Haití vs. Escocia por el Mundial 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Haití recibe a Escocia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      Selección HaitíSelección EscociaMundial 2026Fútbol
      Sebastián Coronati
      Sebastián Coronati

      Columnista

      Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

      Notas Más leídas

      1. Mundial 2026:Marruecos sorprendió a Brasil en un partidazo y rescató un empate 1 a 1

        Mundial 2026: Marruecos sorprendió a Brasil en un partidazo y rescató un empate 1 a 1

      2. Haití vs Escocia en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

        Haití vs Escocia en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

      3. Australia vs Turquía en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

        Australia vs Turquía en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

      4. Países Bajos vs Japón en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

        Países Bajos vs Japón en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

      5. Unión 1 - 1 Talleres:así fue el empate por el Torneo Apertura 2026

        Unión 1 - 1 Talleres: así fue el empate por el Torneo Apertura 2026
      Lo último
      Relacionadas
      También podría interesarte
      Política

      Javier Milei realizará una nueva gira internacional en pleno Mundial 2026:la agenda del presidente con vistas a un encuentro con Trump

      Javier Milei realizará una nueva gira internacional en pleno Mundial 2026: la agenda del presidente con vistas a un encuentro con Trump

      Karina Milei estuvo en el festejo del cumpleaños número 70 de Patricia Bullrich con el objetivo de reforzar las alianzas

      Las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para trabajar en Uber, delivery y seguridad privada y complementar sus ingresos

      Qué son los paros “a la francesa”:así es la estrategia de la CGT para mantener medidas de fuerza contra el Gobierno

      Política

      Las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para trabajar en Uber, delivery y seguridad privada y complementar sus ingresos

      Las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para trabajar en Uber, delivery y seguridad privada y complementar sus ingresos

      Cómo funciona el megacentro logístico de China que conecta Europa y recibe carne argentina

      ¿Hola a los mercados internacionales? Bajó el riesgo país y el Gobierno proyecta un ingreso de inversiones a los activos argentinos

      Aguinaldo de junio 2026 en las provincias:¿cuándo cobran los empleados públicos?

      Economía

      Cómo funciona el megacentro logístico de China que conecta Europa y recibe carne argentina

      Cómo funciona el megacentro logístico de China que conecta Europa y recibe carne argentina

      ¿Punto final a la guerra? Donald Trump aseguró un acuerdo de paz en Medio Oriente con la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz

      Incendio en Mallorca:hallaron muerto a un argentino que intentaba escapar de las llamas

      Irán confirmó la fecha de los funerales y el entierro de su exlíder supremo, Alí Jamenei