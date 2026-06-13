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¿Cambia de nombre? La consulta popular sobre un histórico barrio de CABA que generó revuelo entre los vecinos

El Gobierno de la Ciudad abrió un debate para la nueva denominación de Villa Riachuelo, pero la propuesta despertó rechazo y enojo. Cuál es su historia.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Obra de Barrias, exhibida en el Pabellón Argentino en 1889. Se encuentra en la Plaza Sudamérica.
Obra de Barrias, exhibida en el Pabellón Argentino en 1889. Se encuentra en la Plaza Sudamérica. Foto: Wikipedia
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Una consulta impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generó revuelo entre los vecinos, ya que propuso cambiar el nombre de Villa Riachuelo. Mientras que algunos pensaban que la iniciativa podría ayudar a posicionar mejor al barrio, otros insistieron en que este cambio representa una amenaza a la identidad de las calles que llevan nombradas así hace más de un siglo.

La propuesta se difundió a través de mails enviados a los vecinos de la Comuna 8 integrada por Villa Lugano y Villa Soldati y en el mensaje, las autoridades invitan a participar de un proceso abierto para debatir si el nombre actual representa adecuadamente la identidad, la historia y la cultura de la comunidad.

Villa Riachuelo Foto: x

Según explicó el Gobierno porteño, esta consulta surgió a partir de inquietudes acercadas por los propios vecinos y que era propicio hacer un cuestionario popular para conocer si los habitantes de Villa Riachuelo se sentían identificados con la denominación actual del barrio.

Villa Riachuelo, el barrio más austral de la Ciudad Foto: Wikipedia

¿Villa Riachuelo cambia de nombre? La polémica entre los porteños

De acuerdo a un relevamiento realizado por La Nacón, vecinos sostienen que cambiar el nombre implicaría borrar parte de la memoria colectiva de la comunidad. Incluso algunas personas advirtieron que una de las propuestas que circulan informalmente sería incorporar el territorio a Villa Lugano, lo que, según afirman, supondría la desaparición simbólica de Villa Riachuelo como barrio independiente.

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En redes sociales y foros vecinales también aparecieron numerosas muestras de rechazo. Muchos habitantes consideran que la prioridad debería estar puesta en resolver problemas de infraestructura, transporte y servicios antes que en modificar una denominación histórica.

La historia que todavía late en sus calles Foto: Wikipedia

La historia de Villa Riachuelo

Villa Riachuelo es el barrio más austral de la Ciudad de Buenos Aires y su origen se remonta a 1888. Su nombre nació a partir de un proyecto de dragado del Riachuelo impulsado por la Sociedad de Tierras General Pobladora. Aunque aquellas obras nunca llegaron a concretarse, el trazado urbano que surgió en la zona dio origen a la llamada “Villa del Riachuelo”, denominación que con el tiempo derivó en el nombre actual.

A lo largo de las décadas, el barrio creció alrededor de actividades rurales, tambos y chacras, y posteriormente se consolidó gracias al desarrollo ferroviario y a la construcción de importantes infraestructuras como el Puente de la Noria y el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Actualmente cuenta con cerca de 14.000 habitantes y forma parte de una de las zonas más características del sur de la Ciudad.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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