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La inolvidable escena de Chunchuna Villafañe en La historia oficial que hoy vuelve a emocionar tras su muerte

La escena de Chunchuna Villafañe en La historia oficial sigue emocionando décadas después. Por qué ese momento clave marcó para siempre al cine argentino.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 22:20
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La historia oficial
La historia oficial Foto: redes
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La noticia de que Chunchuna Villafañe murió este jueves 4 de junio de 2026 a los 92 años conmovió al mundo de la cultura y volvió a poner en primer plano una trayectoria artística marcada por la sensibilidad, la elegancia y una fuerte presencia escénica. Entre todos sus trabajos, uno de los más recordados sigue siendo su papel en La historia oficial, la película dirigida por Luis Puenzo que se convirtió en un hito del cine argentino.

Estrenada en 1985, escrita por Luis Puenzo y Aída Bortnik, y protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio, La historia oficial ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, un reconocimiento histórico para la Argentina. En esa obra fundamental, Chunchuna Villafañe interpretó a Ana, un personaje decisivo dentro del relato y responsable de una de las escenas más impactantes de toda la película.

Fragmento de la película “La historia oficial”. Video: Instagram @elmegafonodequilmesok

La escena de Chunchuna Villafañe que dejó una huella imborrable

Hay películas que se recuerdan por su historia general y otras que, además, quedan grabadas por una escena puntual. En La historia oficial, ese momento inolvidable aparece cuando Ana, el personaje de Chunchuna Villafañe, irrumpe con un relato que modifica para siempre la percepción de la protagonista y también la del espectador. Distintas reseñas y fichas sobre el film remarcan que el testimonio de Ana funciona como una bisagra en el proceso interno de Alicia, que empieza a enfrentarse a una verdad que hasta entonces había permanecido lejos de su mirada cotidiana.

Chunchuna Villafañe en La historia oficial Foto: redes

Lo más poderoso de esa secuencia es que no necesita golpes de efecto. La fuerza nace de la interpretación. Chunchuna Villafañe construye a Ana con una intensidad contenida, sin excesos, sin subrayados, con una mezcla de dolor, fragilidad y lucidez que transforma la escena en una experiencia profundamente humana. Esa actuación convierte el momento en uno de los más conmovedores del cine argentino de las últimas décadas.

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Por qué su papel como Ana sigue vigente décadas después

El personaje de Ana no ocupa el centro absoluto de la trama, pero sí tiene un peso emocional tan fuerte que resulta imposible olvidarlo. Su presencia introduce una dimensión irrefutable: la memoria que vuelve, la verdad que ya no puede mantenerse apartada y el impacto humano de una tragedia colectiva. En la estructura de la película, Ana no sólo cuenta algo: despierta conciencias. Eso explica por qué su escena todavía hoy sigue siendo citada como una de las más intensas del film.

Chunchuna Villafañe trabajó junto a Norma Aleandro en "La historia oficial", la película de Luis Puenzo. Foto: Instagram @soyjuanamolina

Además, La historia oficial conserva su potencia porque no quedó reducida a una época. La película continúa siendo relevante por la manera en que conecta lo político con lo íntimo, lo histórico con lo familiar, lo público con lo emocional. En ese equilibrio, la actuación de Chunchuna Villafañe resulta clave: su personaje aporta una verdad encarnada, una voz que rompe la comodidad del silencio y vuelve imposible mirar hacia otro lado.

La muerte de Chunchuna Villafañe reavivó el recuerdo de esa escena inolvidable

La muerte de la actriz este jueves 4 de junio, confirmada a sus 92 años, generó una inmediata ola de recuerdos sobre su carrera, su estilo y sus papeles más recordados. En ese repaso, La historia oficial volvió a aparecer como una referencia central, no sólo por la importancia histórica de la película, sino porque allí Chunchuna dejó una actuación que todavía conmueve con la misma intensidad.

No se trata solamente del prestigio de una obra premiada o de un clásico del cine nacional. Lo que vuelve inolvidable esa escena es que contiene una emoción verdadera, de esas que sobreviven al paso del tiempo. Cada revisión del film confirma lo mismo: el momento en que Ana habla sigue teniendo una potencia única, capaz de estremecer incluso a quienes ya conocen la historia de antemano.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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