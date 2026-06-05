Los pueblos bonaerenses donde la historia también se come: pastas, guisos y empanadas entre estaciones de tren, pulperías y lagunas

Una escapada con historia, buena comida y bien de campo Foto: debuencomer

Hay escapadas que empiezan con hambre y terminan con una lección de historia. En la provincia de Buenos Aires, Villa Ruiz, Navarro y Las Marianas arman un corredor perfecto para quienes buscan comida casera, sobremesa larga y paisajes donde todavía se escucha el eco del ferrocarril, del almacén de ramos generales y de la vieja vida de campo. Villa Ruiz se consolidó como polo gastronómico rural dentro de San Andrés de Giles, mientras que Navarro suma laguna, museos y una fuerte identidad histórica ligada al fusilamiento de Manuel Dorrego; a eso se agrega Las Marianas, que nació en 1908 y conserva intacta la escala íntima del pueblo bonaerense.

Lo interesante de esta ruta no es solo lo que se come, sino por qué esos platos siguen vigentes. En estas localidades, muchas cocinas nacieron puertas adentro, con recetas familiares transmitidas por generaciones, y hoy funcionan como un atractivo turístico tan fuerte como una capilla, una estación o un museo. En Villa Ruiz, la ex estación ferroviaria remite al origen del pueblo en 1889, cuando la llegada del tren ordenó la vida local alrededor de los terrenos donados por Lorenzo Ruiz y su esposa Gerónima Cucullú; además, el pueblo mantiene su vínculo con el antiguo Camino Real, celebrado incluso en su tradicional fiesta popular.

Villa Ruiz: el pueblo donde las recetas caseras acompañan la historia del tren

A poco más de 90 kilómetros de Buenos Aires, Villa Ruiz aparece como una escala ideal para una escapada corta con aire de campo y fuerte identidad gastronómica. La Municipalidad de San Andrés de Giles lo promociona con varios restaurantes y paradas rurales ya instaladas en el circuito turístico, entre ellos La Pulpería, Magnolia Cocina, Las Flores y otros espacios que funcionan como excusa perfecta para bajar el ritmo.

Villa Ruiz Foto: Instagram @villaruizturismo

La estrella del lugar sigue siendo La Pulpería de Ruiz, ubicada en Cutillas entre Chacabuco y J. C. Silva, una dirección ya clásica para quienes llegan buscando comida casera y ambiente de pueblo. Allí, los precios de referencia publicados esta semana muestran un menú atractivo para el público de escapadas: guiso a la olla de barro por $23.000, capelletis de cabutia asada con queso camembert en salsa de hongos por $23.000, panzotti de pollo al curry en salsa de tomate asado y tomillo por $23.000 y la ya muy comentada empanada de osobuco cortado a cuchillo al vino tinto por $5.000.

Para quien quiere sumar historia al almuerzo, el plan en Villa Ruiz cierra bien con una caminata por la estación, la capilla Nuestra Señora de la Asunción y el entorno del arroyo de la Cruz, además del clima de pueblo que todavía conserva calles tranquilas y viejas construcciones. Ese combo entre patrimonio y gastronomía es, justamente, lo que le da valor de permanencia a este destino: no se trata solo de “ir a comer”, sino de entrar en una geografía de recetas, horno a leña y memoria ferroviaria.

Navarro: laguna, Dorrego y una mesa de campo que se volvió tradición

Si Villa Ruiz remite al tren y al antiguo Camino Real, Navarro suma otra capa de espesor histórico: naturaleza, vida de pueblo y un episodio central de la historia argentina. El distrito promociona hoy el turismo en torno a su laguna, sus museos y su oferta gastronómica, mientras que el Museo Biográfico Coronel Manuel Dorrego recuerda el fusilamiento del dirigente federal ocurrido en 1828 en esta zona.

En términos de cocina campera, uno de los nombres inevitables es La Lechuza, en Camino Vecinal s/n, Navarro, un espacio que nació a partir de un almacén y pulpería de campo. Su historia está documentada por el propio establecimiento: la familia Rivas se hizo cargo del lugar el 27 de mayo de 1967, y desde 1994 funciona definitivamente como restaurante, con un único menú de perfil rural que se volvió marca de la casa. La propuesta incluye aperitivos, picada opcional, empanadas, pollo al horno de barro con papas y batatas, ravioles caseros, postre y merienda de tarde.

La protegida de Navarro Foto: Instagram @laprotegida.navarro

En precios, la referencia actual publicada para junio de 2026 ubica a La Lechuza en $42.000 por persona, o $40.000 en efectivo, con un menú amplio de día de campo. Además del valor gastronómico, el lugar dialoga muy bien con la identidad de Navarro como zona tambera: el propio sitio del restaurante recuerda que la ciudad es la Capital Provincial del Tambo, una marca que hoy el municipio también refuerza con la Fiesta del Tambero y otras propuestas turísticas.

La Fernanda y Las Marianas: dos opciones para quienes buscan sobremesa larga y plan familiar

Otra opción fuerte en Navarro es La Fernanda, ubicada sobre la Ruta Provincial 47, con formato de día de campo y posibilidad de alojamiento. En su propuesta para 2026, el establecimiento ofrece desayuno, entrada con fiambres y preparaciones caseras, parrilla, carne al disco, canelones, postres y merienda; el precio informado desde abril de 2026 es de $43.000 por persona, mientras que los menores de 3 a 10 años pagan tarifa reducida.

Para quienes quieren alejarse todavía un poco más del circuito principal, Las Marianas, a unos 25 kilómetros de Navarro, suma una dimensión íntima y muy atractiva. El pueblo celebró recientemente su 117° aniversario y mantiene viva una identidad centrada en la comunidad, la historia local y la cultura rural. Nació en 1908 y hoy es una de esas localidades donde el tiempo parece estirarse entre la estación, la calle de tierra y el comedor familiar.

Las Marianas, en Navarro. Foto: Facebook / Turismo - Municipalidad de Navarro.

Allí sobresalen propuestas como El Nuevo Recreo, con menú de entrada, empanadas, ravioles, asado, ensaladas, papas fritas, postre y merienda por $40.000, según los valores de referencia publicados esta semana para ese corredor gastronómico. Las Marianas, además, funciona bien para quien busca una postal más serena y menos masiva, con identidad ferroviaria y lógica de pueblo chico.

Qué lugar elegir según el plan de escapada

Si la idea es priorizar pastas y empanadas con identidad de pueblo ferroviario, la mejor elección es Villa Ruiz, especialmente La Pulpería de Ruiz, por su carta casera, sus precios visibles y su ubicación en un entorno que además permite caminar la historia local.

La Pulpería de Ruiz Foto: debuencomer

Si el plan es un día de campo clásico, abundante y familiar, con sobremesa larga y menú fijo, La Lechuza en Navarro aparece como una de las opciones más consistentes del circuito.

Para quienes prefieren una experiencia más completa, con almuerzo, actividades y posibilidad de alojamiento, La Fernanda ofrece un formato más integral.

Y si lo que se busca es una salida con aire más silencioso, casi de pueblo detenido en el tiempo, Las Marianas puede ser la mejor apuesta.

Por qué estas escapadas siguen creciendo

En tiempos de turismo exprés, estos pueblos ganan terreno porque mezclan tres cosas que hoy tienen alto valor: cercanía, autenticidad y relato. No venden solo un plato, sino una experiencia completa: la estación que explica por qué nació el pueblo, el comedor que sobrevivió a varias generaciones, la laguna o el museo que aportan contexto, y una cocina que todavía se toma el trabajo de amasar, hornear y servir sin apuro. En ese punto, la historia también se come, y por eso estas escapadas bonaerenses logran algo cada vez más buscado: que el viaje valga por el sabor, pero también por lo que deja contado al volver.