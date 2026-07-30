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El tiempo en Santa Cruz hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -8° y una máxima de 1°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -8° para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Soleado
-7°
Viento
Oeste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noreste 1 - 8 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
-2°
Viento
Este 8 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -8° y llegará a una máxima de .

Viento: 14 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 1°
Mínima: -8°
Sensación Térmica: -10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:16
Puesta del sol18:10
Horas de luz8h 54m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -8° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:16 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 8h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 14 - 23 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -4° -4° Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
02:00 -4° -4° Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
03:00 -5° -5° Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
04:00 -5° -5° Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -6° -6° Oeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
06:00 -6° -6° Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 -6° -6° Oeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -7° -7° Oeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
09:00 -7° -7° Oeste 10 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 -7° -7° Oeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 -6° -6° Oeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 -4° -4° Oeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 -2° -2° Oeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 -1° -1° Oeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Oeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noroeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Noreste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
18:00 -2° -2° Este 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 -3° -3° Este 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -3° -3° Este 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 -3° -3° Este 7 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -2° -2° Este 8 - 12 km/h 0% Cubierto
23:00 -1° -1° Este 9 - 15 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 10 - 16 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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