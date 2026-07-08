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Ni jugos ni tostadas: el sencillo desayuno que Joan Manuel Serrat repite todos los días a sus 82 años

El cantante catalán reveló cuál es el alimento mágico que toma todos los días religiosamente para mantenerse vital tras su retiro de los escenarios.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Joan Manuel Serrat, Reuters
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El cantante Joan Manuel Serrat es una de las figuras más queridas de la música española y, a sus 82 años y ya retirado de los escenarios, elige disfrutar de una vida tranquila en su ciudad natal, rodeado de costumbres que conserva desde hace décadas junto a su familia. Lejos de las giras y de los compromisos profesionales, el cantautor aseguró que lleva una rutina marcada y sencilla y que uno de los momentos más preciados para él es el desayuno: un ritual que hace cada mañana y cuya infusión no cambia por nada del mundo.

Joan Manuel Serrat, Reuters
Joan Manuel Serrat, Reuters

Café negro: la fórmula de Joan Manuel Serrat para mantenerse vital a los 82 años

Lejos de las tendencias alimentarias o de las preparaciones cargadas de ingredientes, Serrat contó que cada mañana comienza prácticamente de la misma manera: con una taza de café negro. En una entrevista con el medio The Objective, explicó que toma la infusión bien cargada, sin ningún agregado. Ni leche, ni azúcar.

El cantante aseguró que este sencillo ritual es suficiente para arrancar el día y que nunca sintió la necesidad de incorporar un desayuno más abundante. Además, Serrat también destacó otro hábito que considera indispensable: leer el diario cada mañana.

En cuanto a su alimentación, el músico sigue una dieta inspirada en la tradición mediterránea, basada en la moderación y alejada de las restricciones extremas o de los planes alimentarios que son típicos a su edad. De hecho, el mismo bromea sobre sus gustos gastronómicos, ya que se describe omo un fanático de los huevos revueltos.

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Café. Foto: Unsplash
Cuáles son los beneficios del café negro.

Los beneficios de tomar café negro por la mañana como Joan Manuel Serrat

El café negro, consumido con moderación y sin agregados, puede aportar diversos beneficios para la salud. Gracias a su contenido de cafeína y antioxidantes, ayuda a mejorar el estado de alerta, favorece la concentración y puede contribuir a reducir la sensación de cansancio durante las primeras horas del día.

Además, distintas investigaciones han señalado que el consumo moderado de café se asocia con un menor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y algunas patologías neurodegenerativas. También contiene compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y proteger las células del organismo.

Aunque tiene varias propiedades que son saludables, los médicos recomiendan evitar el exceso de cafeína y adaptar el consumo a las necesidades y tolerancia de cada persona. Cuando se incorpora de manera equilibrada dentro de una alimentación saludable, puede convertirse en un aliado para comenzar la jornada con más energía y concentración.

Joan Manuel SerratDesayunoComida sana
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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