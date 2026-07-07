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¿Un aliado para la salud? Lo que le pasa al cuerpo cuando escuchás música todos los días, según expertos de Harvard

Escuchar música es una de las actividades más habituales del día a día, pero la prestigiosa universidad estadounidense encontró que sus efectos sobre el organismo van mucho más allá del entretenimiento. Los resultados sorprendieron incluso a los especialistas.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Investigadores de Harvard analizaron cómo escuchar música influye en el organismo y encontraron efectos positivos sobre la salud física y mental.
Investigadores de Harvard analizaron cómo escuchar música influye en el organismo y encontraron efectos positivos sobre la salud física y mental. Foto: Pixabay.
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Escuchar música puede ser mucho más que una forma de entretenimiento o una manera de pasar el tiempo. Diversas investigaciones científicas respaldadas por especialistas de la Universidad de Harvard señalan que esta actividad tiene efectos positivos sobre el organismo, desde la reducción del estrés hasta mejoras en la salud cardiovascular y el funcionamiento del cerebro.

Los estudios muestran que determinados géneros musicales pueden influir en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la producción de hormonas relacionadas con el estrés, además de convertirse en una herramienta terapéutica para pacientes con distintas enfermedades.

Escuchar música. Foto: Unsplash.
Los estudios señalan que la música puede contribuir a disminuir el estrés y generar respuestas beneficiosas en distintos sistemas del cuerpo. Foto: Unsplash.

Cómo influye la música en el corazón, según Harvard

Uno de los principales beneficios identificados por investigadores de Harvard está relacionado con el sistema cardiovascular, uno de los más afectados por el estrés cotidiano.

La doctora Immaculata de Vivo, investigadora de la universidad estadounidense, explicó que el procesamiento de la música comienza en el tronco encefálico, una región encargada de regular funciones esenciales como la respiración y el ritmo cardíaco.

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Por su parte, el musicoterapeuta neurológico Brian Harris sostiene que las melodías relajantes pueden disminuir la frecuencia cardíaca, reducir la presión arterial y hacer más lenta la respiración. Estos cambios fisiológicos también contribuyen a aliviar el estrés, la ansiedad e incluso la percepción del dolor.

Especialistas de Harvard destacan que determinados géneros musicales pueden influir en la frecuencia cardíaca, la respiración y el bienestar emocional. Foto: Pixabay.

Un estudio realizado por la Universidad de Bochum, en Alemania, analizó cómo diferentes estilos musicales afectan al organismo. Los investigadores compararon obras de Wolfgang Amadeus Mozart y Johann Strauss con canciones del grupo sueco ABBA.

Los resultados mostraron que la música clásica produjo una reducción significativa de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En cambio, las canciones de ABBA no generaron el mismo efecto sobre esos indicadores, aunque ambos estilos lograron disminuir los niveles de cortisol, la hormona estrechamente vinculada al estrés.

Qué beneficios tiene la música para el cerebro

Las investigaciones también destacan el impacto que la música tiene sobre el sistema nervioso. Gottfried Schlaug, profesor de Neurología en la Facultad de Medicina de Harvard y director del Music and Neuroimaging Laboratory, demostró que tanto escuchar música como cantar o tocar un instrumento activan múltiples áreas cerebrales relacionadas con la memoria, el lenguaje, la atención y las emociones.

La evidencia científica respalda que la música no solo es una forma de entretenimiento, sino también una herramienta con potencial para promover el bienestar.

Uno de los hallazgos más relevantes es su potencial terapéutico en personas que perdieron la capacidad de hablar como consecuencia de enfermedades neurológicas. Según las investigaciones citadas por De Vivo, la música puede contribuir a recuperar funciones del lenguaje mediante programas específicos de rehabilitación.

Estos descubrimientos consolidan a la musicoterapia como una herramienta complementaria en distintos tratamientos médicos y de rehabilitación neurológica.

Otros beneficios de escuchar música diariamente

La evidencia científica también muestra que los efectos positivos de la música van más allá del corazón y el cerebro. La Asociación Americana del Corazón indicó que pacientes que experimentaron dolor de pecho después de un infarto manifestaron menores niveles de ansiedad tras escuchar música durante 30 minutos.

Además, algunos estudios sugieren que la musicoterapia puede potenciar la respuesta de los tratamientos destinados a controlar la hipertensión arterial.

Además de sus efectos sobre el corazón, las investigaciones muestran que la música también desempeña un papel importante en el funcionamiento del cerebro. Foto: Unsplash

Entre los principales beneficios de escuchar música se destacan:

  • Favorece la reducción del estrés y la ansiedad.
  • Disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés.
  • Puede reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
  • Contribuye a regular la respiración.
  • Ayuda a aliviar la percepción del dolor.
  • Estimula funciones cognitivas como la memoria, la atención y el lenguaje.
  • Puede favorecer la recuperación del habla en algunos pacientes con trastornos neurológicos.
  • Complementa tratamientos médicos relacionados con enfermedades cardiovasculares y neurológicas.

Si bien escuchar música no reemplaza los tratamientos indicados por profesionales de la salud, las investigaciones coinciden en que incorporar esta práctica a la rutina diaria puede convertirse en un hábito beneficioso para el bienestar físico y emocional.

Cada vez más estudios respaldan que dedicar algunos minutos al día a escuchar las canciones favoritas no solo mejora el estado de ánimo, sino que también produce respuestas fisiológicas capaces de contribuir al cuidado integral de la salud.

BienestarMúsicaHarvard
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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