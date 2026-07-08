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Simón Scarano, dermatólogo: “La alopecia puede tener múltiples causas y no siempre es hereditaria”

El dermatólogo favorito de Youtube explicó cuáles son las enfermedades que podrían provocar la pérdida de cabello. Cuáles son la claves a tener en cuenta para mantenerlo sano y fuerte.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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¿Por qué se produce la alopecia?
¿Por qué se produce la alopecia? Foto: Freepik
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La caída del cabello es una de las consultas más frecuentes en dermatología, ya que genera preocupación e incertidumbre. Y muchas veces, existe la creencia que la pérdida del pelo está vinculada exclusivamente a una herencia genética (especialmente en los hombres), pero no es así. De hecho, la alopecia puede darse por múltiples motivos.

En algunos casos, la caída puede ser transitoria y el cabello vuelve a crecer, mientras que en otros, requiere de diferentes diagnósticos y tratamientos para evitar que el problema avance. Por eso, reconocer las diferentes formas de alopecia resulta clave para identificar a tiempo qué está ocurriendo.

El Dr. Simón Scarano explica los diferentes tipos de alopecia. Fuente: TikTok Simón Scarano

El dermatólogo Simón Scarano (matrícula 151411) explicó mediante un video publicado en sus redes sociales que existen distintos tipos de alopecia y que, muchas veces afectan determinadas zonas de la cabeza o que el cuadro puede comenzar con la caída de algunos pelitos de las cejas.

Qué es la alopecia areata: la caída de pelo que aparece en forma de placas

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la aparición de áreas redondeadas sin cabello, conocidas como placas alopécicas. Su tamaño y cantidad pueden variar de una persona a otra y, en algunos casos, el pelo puede volver a crecer.

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Este tipo de alopecia suele manifestarse de manera repentina y requiere una evaluación médica para determinar el tratamiento más adecuado. “Hay diferentes causas por las que se puede estar cayendo el cabello y no se arregla tomando vitaminas, ni con el shampoo más caro”, expresó Simón.

¿Por qué se produce la alopecia? Foto: Freepik

La alopecia androgenética, la forma más frecuente de pérdida de cabello

La alopecia androgenética es una de las causas más comunes de caída del pelo. En los hombres suele presentarse con una disminución del cabello en las entradas y la coronilla.

En las mujeres, en cambio, la pérdida suele ser más difusa, aunque también puede adoptar un patrón similar al masculino. La predisposición genética y los factores hormonales desempeñan un papel importante en su desarrollo.

Postparto, medicamentos y procedimientos estéticos: otras causas de caída del pelo

La caída del cabello también puede estar relacionada con cambios hormonales, como ocurre en el postparto. Se trata de un fenómeno frecuente que suele aparecer semanas después del nacimiento del bebé y que, en la mayoría de los casos, es transitorio.

¿Por qué se produce la alopecia? Foto: Freepik

En este mismo sentido, el médico aseveró que determinados medicamentos pueden provocar pérdida de cabello como efecto secundario. Lo mismo sucede con algunos procedimientos cosméticos que generan daño repetido sobre el cuero cabelludo o el tallo capilar.

“La alopecia puede tener múltiples causas y no siempre es hereditaria”, remarcó el dermatólogo Simón Scarano en su video. Y agregó que identificar el origen de la caída del pelo es fundamental, ya que cada tipo de alopecia requiere un abordaje y un tratamiento diferentes.

Ante una pérdida de cabello persistente, abundante o acompañada de otros síntomas, los especialistas recomiendan consultar con un dermatólogo para obtener un diagnóstico preciso y evitar que el problema progrese.

PeloCabelloSalud
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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