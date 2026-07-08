¿Hacerse las uñas envejece la piel? Una investigación encendió las alarmas en los salones de belleza

¿Hacerse las uñas envejece la piel? Foto: Freepik

La manicura semipermanente y en gel se convirtió en una de las tendencias de belleza más populares en los últimos años. Su durabilidad, cantidad de diseños y formas, marcan con elegancia las manos y les dan un protagonismo pocas veces visto. Sin embargo, detrás de las uñas impecables podría esconderse un riesgo poco conocido relacionado con los dispositivos que se utilizan para secar el esmalte.

Mediante un estudio difundido por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del CONICET, se pidió poner bajo la lupa a los aparatos que emplean radiación UVA y luz visible, ya que es posible que los efectos sobre las moléculas presentes naturalmente en la piel pueden ser totalmente nocivos y pueden generar consecuencias adversas.

¿Hacerse las uñas envejece la piel? Foto: Freepik

De hecho, los resultados de este estudio encendieron las alertas: los científicos constataron que las dosis de radiación emitidas durante una sesión típica de manicura son capaces de degradar compuestos presentes en la piel y desencadenar procesos que podrían favorecer el envejecimiento cutáneo y otros daños biológicos.

Uñas impecables, pero con un costo alto: por qué los secadores de esmalte son nocivos

La investigación fue realizada por especialistas del Grupo de Investigación en Fotosensibilización y Fotobiología Molecular del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), dependiente de la UNLP y del CONICET. Allí, los investigadores explicaron que la luz emitida por estos dispositivos puede desencadenar procesos fotosensibilizados, es decir, reacciones químicas que alteran biomoléculas esenciales del organismo, como el ADN, las proteínas y los lípidos. Estas modificaciones pueden generar desde alteraciones en el metabolismo celular hasta la muerte de las células.

¿Hacerse las uñas envejece la piel? Foto: Freepik

“Desde la ciencia básica, nuestro principal objetivo fue mostrar los posibles efectos perjudiciales que pueden tener lugar cuando se usa este tipo de dispositivos. Como así también, concientizar sobre los efectos adversos que pueden provocar este tipo de fuentes de radiación”, destacaron los investigadores en una publicación de Chemical Research in Toxicology, una revista de toxicología química

“Los dispositivos usados en manicura usan radiación UVA y luz visible para el curado del esmalte de uñas, por lo tanto, sería mejor minimizar la exposición y evitar el uso repetitivo”, explicó la investigadora Mariana Serrano. Además del envejecimiento cutáneo asociado al estrés oxidativo, los expertos advirtieron que la exposición prolongada a este tipo de radiación también se relaciona con otras patologías.

“Cáncer de piel y ciertas lesiones oculares, como cataratas y retinopatías, son patologías desencadenadas o agravadas por la exposición a la radiación solar o a ciertas fuentes de radiación artificial”, añadió la investigadora María Laura Dántola.

Qué sucede cuando exponemos nuestras uñas a las luces UV Foto: pinterest

Cómo reducir los riesgos al utilizar secadores de esmalte

A partir de los resultados obtenidos, los investigadores recomendaron adoptar medidas similares a las que se utilizan para protegerse del sol.

El equipo sugirió minimizar la frecuencia de uso de estos dispositivos y utilizar protectores solares o guantes adecuados que cubran las zonas de la mano innecesariamente expuestas a la radiación.

“El uso de bloqueadores solares y/o guantes adecuados contribuiría a disminuir la exposición de ciertas regiones que se encuentran innecesariamente expuestas a la radiación, tales como dedos y mano”, concluyeron los especialistas para cuidar la piel de las manos.