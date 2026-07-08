Tos postviral: por qué seguís tosiendo semanas después de una gripe y cuándo preocuparse, según especialistas

Tos frecuente

Con la llegada del invierno, es normal que las enfermedades respiratorias vuelvan a ocupar un lugar central en los consultorios médicos. Y entre los cuadros más frecuentes, se encuentran la aparición de gripe, resfríos y hasta bronquitis. Pero luego de la recuperación, muchos continúan consultando debido a que la tos persiste durante varias semanas.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, esta condición tiene nombre y es conocida como tos postviral. En la mayoría de los casos, no representa una complicación grave, aunque la persistencia del síntoma suele despertar dudas e incluso lleva a algunas personas a automedicarse.

Preocupa la tos persistente luego de la gripe

Los especialistas de la salud remarcan que esta tos puede formar parte de un proceso natural de recuperación del organismo y que, conocer cuánto tiempo puede durar, puede ser un parámetro para consultar con el médico y evitar preocupaciones innecesarias.

Qué es la tos postviral y por qué aparece tras una infección respiratoria

La tos postviral es aquella que persiste luego de haber superado una infección respiratoria causada por virus, como la gripe o el resfrío común. Aunque la fiebre, la congestión y el malestar general hayan desaparecido, las vías respiratorias todavía pueden permanecer irritadas e inflamadas. El Dr. Francisco Albornoz, Médico Clínico de Boreal Salud (M.P. 1.086) lo explicó de la siguiente manera: “La tos postviral aparece porque, una vez que el virus desaparece, las vías respiratorias permanecen inflamadas e hipersensibles durante un tiempo”.

Además, agregó que: “Esto hace que estímulos cotidianos, como el aire frío, el ejercicio físico o incluso hablar durante varios minutos, desencadenen episodios de tos. Es una respuesta del organismo que suele resolverse de forma progresiva”.

Gripe

Cuánto tiempo puede durar la tos persistente según los especialistas médicos

Los médicos señalan que el organismo necesita un período de recuperación aun después de haber superado la infección viral. Durante ese proceso, las vías respiratorias requieren tiempo para recuperar su funcionamiento habitual, por lo que la tos puede persistir durante varias semanas.

En este contexto, los especialistas advierten que el uso de antibióticos suele ser innecesario cuando no existe una infección bacteriana y, además, puede contribuir al desarrollo de resistencia antimicrobiana.

“Uno de los errores más frecuentes es pensar que, si la tos continúa, el tratamiento debe ser más fuerte o que es necesario tomar antibióticos por cuenta propia. La realidad es que, en la mayoría de los casos, el manejo consiste en aliviar los síntomas, mantener una buena hidratación, evitar el humo del cigarrillo, ventilar los ambientes y respetar las indicaciones del profesional de la salud”, sostuvo Albornoz.

Vacunación contra la gripe

Signos de alarma: cuándo es necesario realizar una consulta médica presencial

Aunque la tos postviral suele evolucionar favorablemente, existen determinados síntomas que requieren una evaluación médica. Los especialistas recomiendan consultar si aparece dificultad para respirar, fiebre que persiste o reaparece después de haber desaparecido, dolor en el pecho, expectoración con sangre, pérdida de peso sin causa aparente o si la tos continúa sin mostrar mejoría luego de ocho semanas.

Además, es importante prestar especial atención en grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares preexistentes.

Cómo prevenir enfermedades respiratorias con la llegada de las bajas temperaturas

Para reducir el riesgo de infecciones respiratorias durante el invierno, los especialistas aconsejan mantener medidas preventivas que han demostrado ser efectivas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran completar los esquemas de vacunación correspondientes a cada grupo de riesgo, lavarse las manos con frecuencia, ventilar los ambientes incluso en los días más fríos y cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.

“La mayoría de las personas evolucionará favorablemente sin complicaciones, pero conocer cuáles son los síntomas normales y cuáles deben motivar una consulta permite actuar a tiempo y evitar problemas mayores. Ante cualquier duda, siempre es preferible consultar con un profesional que automedicarse”, concluyó el Dr. Francisco Albornoz.