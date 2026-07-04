Ayuno intermitente 16:8: el horario que podría ayudar a mantener el peso perdido durante más tiempo

Ayuno intermitente Foto: Freepik

El ayuno intermitente 16:8 volvió a quedar en el centro del debate científico. Una investigación multicéntrica liderada por equipos de la Universidad de Granada, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, la Universidad Pública de Navarra y CIBER analizó si restringir la alimentación a una ventana de ocho horas al día podía ayudar a mantener el peso perdido en adultos con sobrepeso u obesidad. El trabajo, publicado en Clinical Nutrition, evaluó a 99 adultos y comparó distintos horarios de alimentación durante un seguimiento de 12 meses.

La conclusión principal fue clara: comer dentro de una franja de ocho horas puede favorecer el mantenimiento de la pérdida de peso, incluso cuando esa ventana se realiza por la mañana, por la tarde o en un horario elegido por cada persona. Este dato resulta relevante porque muchas dietas logran descensos iniciales, pero el verdadero desafío suele aparecer después: evitar recuperar los kilos perdidos.

Qué es el ayuno intermitente 16:8 y por qué genera interés

El método conocido como 16:8 consiste en concentrar todas las comidas del día en una ventana de ocho horas y ayunar durante las 16 horas restantes. A diferencia de otros planes alimentarios, no necesariamente exige contar calorías, aunque los especialistas aclaran que la calidad de la dieta sigue siendo importante. En el estudio español, todos los grupos recibieron educación basada en dieta mediterránea, un patrón alimentario asociado con beneficios metabólicos y cardiovasculares.

Ayuno intermitente Foto: Freepik

El interés por esta estrategia creció porque no solo se centra en “qué” se come, sino también en cuándo se come. Diversas investigaciones vienen evaluando si el organismo responde de manera diferente cuando la ingesta se concentra temprano o tarde en el día. Una revisión publicada en BMJ Medicine encontró que la alimentación restringida por tiempo puede mejorar indicadores como peso corporal, masa grasa, cintura, glucosa en ayunas, insulina y triglicéridos frente a dietas habituales.

El estudio: ocho horas para comer y 12 meses de seguimiento

Durante las primeras 12 semanas, los participantes fueron divididos en cuatro grupos. Uno mantuvo su patrón habitual de alimentación, con una ventana diaria de 12 horas o más. Los otros tres siguieron una ventana de ocho horas: ayuno temprano, comenzando antes de las 10 de la mañana; ayuno tardío, iniciando después de la 1 de la tarde; y ayuno autoseleccionado, en el que cada persona elegía su propio horario.

Lo más interesante apareció en el seguimiento posterior. Un año después de terminar la intervención, quienes habían realizado alguna forma de alimentación restringida por tiempo conservaron mejores resultados que el grupo que mantuvo horarios más amplios. En particular, los grupos de ayuno temprano y tardío sostuvieron una pérdida de peso significativamente mayor, mientras que el grupo temprano también mostró una reducción más marcada de masa grasa.

¿Importa más comer temprano o mantener la constancia?

Uno de los puntos más atractivos para quienes buscan aplicar este método es que el beneficio no pareció depender exclusivamente de un único horario “perfecto”. Según los resultados difundidos, tanto las ventanas tempranas como las tardías ayudaron a mantener mejor el peso perdido frente a una rutina alimentaria más extensa. Esto sugiere que la adherencia podría ser tan importante como el horario elegido.

Los beneficios del ayuno intermitente. Foto Freepik

Sin embargo, otros estudios apuntan a que comer más temprano podría tener ventajas adicionales en ciertos marcadores metabólicos. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos destacó que, en un ensayo relacionado, las ventanas de alimentación de ocho horas favorecieron la pérdida de peso frente al grupo control, y el horario matutino mostró mejoras en grasa subcutánea y glucosa en ayunas.

Beneficios posibles: peso, cintura y composición corporal

Los investigadores observaron que la restricción horaria no solo impactó en el peso total, sino también en medidas corporales como cintura, masa grasa y composición corporal. Esto es importante porque el número en la balanza no siempre refleja todos los cambios metabólicos relevantes. Una reducción de cintura, por ejemplo, puede indicar mejoras vinculadas a la grasa abdominal, relacionada con mayor riesgo cardiometabólico.

Además, una ventaja práctica del ayuno 16:8 es su simplicidad. Para muchas personas, seguir una regla horaria puede resultar más fácil que pesar alimentos o contar calorías diariamente. Aun así, los especialistas insisten en que la ventana de alimentación no debe convertirse en una excusa para consumir ultraprocesados, exceso de azúcares o comidas de baja calidad nutricional.

¿Es seguro para todos?

Aunque el estudio no planteó al ayuno 16:8 como una solución universal, sí lo presenta como una herramienta posible dentro de un abordaje nutricional supervisado. Las personas con diabetes, trastornos de la conducta alimentaria, embarazo, lactancia, enfermedades crónicas o medicación específica deberían consultar con un profesional antes de modificar sus horarios de comida. La evidencia disponible muestra beneficios, pero también señala que la indicación debe adaptarse a cada caso.

La clave: una estrategia flexible para no recuperar el peso

El mensaje central del estudio es que reducir la ventana diaria de alimentación a ocho horas podría ayudar a sostener la pérdida de peso a mediano plazo, sin que sea imprescindible elegir un único horario válido para todos. Para quienes buscan una pauta realista, esto abre una posibilidad interesante: elegir una franja compatible con la rutina, mantener una dieta de buena calidad y acompañar el proceso con actividad física y seguimiento profesional.

En un contexto donde muchas dietas fracasan por ser difíciles de sostener, el ayuno intermitente 16:8 aparece como una alternativa simple, flexible y con respaldo científico creciente. La pregunta ya no es solo si ayuda a bajar de peso, sino si puede contribuir a algo incluso más difícil: mantener los resultados con el paso del tiempo.