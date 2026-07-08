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Inflación en CABA: fue de 1,8% en junio 2026 y acumuló un 32,6% en los últimos doce meses

El Instituto de Estadística y Censos porteño brindó el reporte durante la mañana de este miércoles 8 de julio.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Subió la inflación en CABA: 3,2%. Foto: NA.
Subió la inflación en CABA: 3,2%. Foto: NA.
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El Instituto de Estadística y Censos porteño informó que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 1,8% durante junio. El reporte se publicó durante la mañana de este miérco0les 8 de julio.

Con este resultado, el índice de la capital reflejó una baja de 0,3 puntos porcentuales en comparación con mayo, mes que había registrado un 2,1%. A raíz de este movimiento, el IPC de CABA sumó un incremento del 16% en lo que va del año, mientras que el avance interanual se ubicó en el 32,6% con respecto a los últimos 12 meses.

Inflación; precios; supermercados Foto: NA (Damián Dopacio)

Inflación en CABA durante junio 2026: el desglose por categorías

Comportamiento general y categorías macro

  • Bienes vs. Servicios: los bienes registraron un incremento del 1,5%, mientras que las prestaciones de servicios treparon un 2%.
  • Precios Regulados: Eeste segmento sufrió un ajuste del 2% debido a las subas en las cuotas de medicina prepaga, boletos de transporte y tarifas de servicios públicos.
  • Productos Estacionales: tuvieron un avance promedio mínimo de apenas el 0,1%. Los aumentos en el sector de verduras se vieron compensados por bajas en indumentaria y turismo.
  • Inflación Núcleo (Resto IPCBA): el indicador subyacente reflejó una suba del 1,9% en junio, acumulando un alza interanual del 31,8%.

Análisis por rubros y divisiones

  • Vivienda y Servicios Públicos: registró una suba del 2,2% (aportando 0,44 puntos al índice general), impulsada por los alquileres y las boletas de agua. En la comparación interanual, las facturas de electricidad saltaron un 47,4% y las de gas un 37,7%.
  • Equipamiento y Mantenimiento del Hogar: fue el rubro de mayor aumento con un 4,1%, debido al ajuste en las paritarias del personal doméstico y al encarecimiento del 5,4% en artículos de limpieza.
  • Salud: anotó un alza del 2,9% mensual, empujado de manera directa por las actualizaciones en los planes de las prepagas y el valor de los medicamentos.
  • Transporte: escaló un 2,1% en junio como consecuencia de los nuevos esquemas tarifarios en los boletos de colectivos urbanos, subtes y trenes, además de las subas en combustibles y automóviles.
  • Educación, Recreación y Hotelería: los servicios educativos, las cuotas escolares y los alquileres incidieron fuertemente en el índice global. Recreación y cultura avanzó un 1,8%, mientras que restaurantes y hoteles subieron un 1,2%.
  • Cuidado Personal: los artículos y prestaciones de asistencia social y estética aportaron al índice mensual con una suba del 1,8%.
  • Indumentaria: las prendas de vestir y el calzado marcaron la única nota positiva del mes al registrar una contracción del 0,7%.

El foco en los Alimentos y Bebidas

El rubro general de Alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó un incremento mensual del 1,6%. Las subas del mes se dieron en las siguientes categorías:

  • Verduras, tubérculos y legumbres: +5,9%
  • Panificados y cereales: +2%
  • Lácteos y huevos: +1,7%
  • Carnes y derivados: +0,6% (frente a mayo)

Aumentos interanuales (últimos 12 meses): junto a Vivienda, Transporte y Gastronomía, explicaron el 63,7% del avance total en el año.

  • Carnes y derivados: +40,6%
  • Verduras: +36,2%
  • Panificados: +28,3%

Precios de referencia en las góndolas porteñas

El relevamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) detalló los siguientes valores promedio para el mes de junio:

  • Asado (por kilo): $18.638,54
  • Pan francés (tipo flauta, por kilo): $4.505,95
  • Leche entera (por litro): $1.896,07
  • Jabón en polvo para ropa (paquete de 800g): $3.219,82
  • Lavandina (por litro): $1.413,69

Costos de referencia en Vivienda

  • Alquiler (valor promedio): $2.320,25 por metro cuadrado.
  • Gasto común de la vivienda (expensas promedio): $2.672,41
  • Suministro de agua (promedio): $5.564,28
  • Electricidad (por unidad de consumo): $3.838,88
  • Gas (por unidad de consumo): $3.098,93
InflaciónCiudad de Buenos AiresEconomía argentina
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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