Inflación en CABA: fue de 1,8% en junio 2026 y acumuló un 32,6% en los últimos doce meses

Subió la inflación en CABA: 3,2%. Foto: NA.

El Instituto de Estadística y Censos porteño informó que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 1,8% durante junio. El reporte se publicó durante la mañana de este miérco0les 8 de julio.

Con este resultado, el índice de la capital reflejó una baja de 0,3 puntos porcentuales en comparación con mayo, mes que había registrado un 2,1%. A raíz de este movimiento, el IPC de CABA sumó un incremento del 16% en lo que va del año, mientras que el avance interanual se ubicó en el 32,6% con respecto a los últimos 12 meses.

Inflación; precios; supermercados Foto: NA (Damián Dopacio)

Inflación en CABA durante junio 2026: el desglose por categorías

Comportamiento general y categorías macro

Bienes vs. Servicios: los bienes registraron un incremento del 1,5%, mientras que las prestaciones de servicios treparon un 2%.

Precios Regulados: Eeste segmento sufrió un ajuste del 2% debido a las subas en las cuotas de medicina prepaga, boletos de transporte y tarifas de servicios públicos.

Productos Estacionales: tuvieron un avance promedio mínimo de apenas el 0,1%. Los aumentos en el sector de verduras se vieron compensados por bajas en indumentaria y turismo.

Inflación Núcleo (Resto IPCBA): el indicador subyacente reflejó una suba del 1,9% en junio, acumulando un alza interanual del 31,8%.

Análisis por rubros y divisiones

Vivienda y Servicios Públicos: registró una suba del 2,2% (aportando 0,44 puntos al índice general), impulsada por los alquileres y las boletas de agua. En la comparación interanual, las facturas de electricidad saltaron un 47,4% y las de gas un 37,7%.

Equipamiento y Mantenimiento del Hogar: fue el rubro de mayor aumento con un 4,1%, debido al ajuste en las paritarias del personal doméstico y al encarecimiento del 5,4% en artículos de limpieza.

Salud: anotó un alza del 2,9% mensual, empujado de manera directa por las actualizaciones en los planes de las prepagas y el valor de los medicamentos.

Transporte: escaló un 2,1% en junio como consecuencia de los nuevos esquemas tarifarios en los boletos de colectivos urbanos, subtes y trenes, además de las subas en combustibles y automóviles.

Educación, Recreación y Hotelería: los servicios educativos, las cuotas escolares y los alquileres incidieron fuertemente en el índice global. Recreación y cultura avanzó un 1,8%, mientras que restaurantes y hoteles subieron un 1,2%.

Cuidado Personal: los artículos y prestaciones de asistencia social y estética aportaron al índice mensual con una suba del 1,8%.

Indumentaria: las prendas de vestir y el calzado marcaron la única nota positiva del mes al registrar una contracción del 0,7%.

El foco en los Alimentos y Bebidas

El rubro general de Alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó un incremento mensual del 1,6%. Las subas del mes se dieron en las siguientes categorías:

Verduras, tubérculos y legumbres: +5,9%

Panificados y cereales: +2%

Lácteos y huevos: +1,7%

Carnes y derivados: +0,6% (frente a mayo)

Aumentos interanuales (últimos 12 meses): junto a Vivienda, Transporte y Gastronomía, explicaron el 63,7% del avance total en el año.

Carnes y derivados: +40,6%

Verduras: +36,2%

Panificados: +28,3%

Precios de referencia en las góndolas porteñas

El relevamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) detalló los siguientes valores promedio para el mes de junio:

Asado (por kilo): $18.638,54

Pan francés (tipo flauta, por kilo): $4.505,95

Leche entera (por litro): $1.896,07

Jabón en polvo para ropa (paquete de 800g): $3.219,82

Lavandina (por litro): $1.413,69

Costos de referencia en Vivienda