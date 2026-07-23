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Alerta post Mundial 2026: el Ministerio de Salud pide precaución por posibles rebrotes de sarampión

La enfermedad tuvo un incremento en la Región de las Américas y según el Ministerio de Salud, crece la preocupación por el incremento de casos.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Preocupa un posible rebrote de sarampión
Preocupa un posible rebrote de sarampión
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El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que afecta sobre todo a los bebés y niños, y luego del Mundial, el Ministerio de Salud elevó el sistema de alerta ante el regreso de los argentinos que viajaron a seguir a la Selección, ya que hay un rebrote en América del Norte.

Según un informe oficial, la situación epidemiológica del sarampión en la Región de las Américas evidencia un incremento sostenido del riesgo de reintroducción del virus en países que han logrado interrumpir su transmisión endémica. El mismo escrito, indica que: “La circulación activa en diversos territorios de la región y la ocurrencia de brotes de gran magnitud constituyen factores que incrementan el riesgo de importación de casos y de restablecimiento de cadenas de transmisión”.

Preocupa el contagio de sarampión en la Argentina Foto: Freepik.

Hasta el 16 de julio de 2026, se notificaron 2.260 casos confirmados de sarampión en Estados Unidos y, de los mismos, 2.218 casos fueron reportados por 42 jurisdicciones, entre las que se encuentran Florida, Texas y Kansas, ciudades donde estuvieron los argentinos siguiendo a la Selección.

Además, se notificaron 34 nuevos brotes en 2026 y el 93% de los casos confirmados (2.108 de 2.260) están asociados a brotes (741 correspondientes a brotes en 2026 y 1.367 a brotes que comenzaron en 2025).

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Sarampión. Foto: Web.
Preocupa el rebrote de sarampión

Ante esta situación, las autoridades sanitarias aconsejaron consultar de inmediato si hasta los 30 días posteriores al regreso aparece fiebre alta, 38°C o más y un sarpullido rojizo que va avanzando en la piel.

En tanto, el Ministerio de Salud señaló: “Cada persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas. No existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión, por eso, la vacunación constituye la medida preventiva más eficaz para evitar la enfermedad, sus complicaciones y la transmisión del virus”.

Para los viajeros que regresan la recomendación es que, si aparecen fiebre y manchas rojizas en la piel “durante el viaje o dentro de los 30 días posteriores al regreso”, hay que consultar de inmediato y referir al ingresar al centro de salud no solo los síntomas, sino también el hecho de haber vuelto de viaje.

Además, dado que el virus del sarampión se transmite por vía aérea, se indica el uso de barbijo para no contagiar a otros y se pide no ir a lugares públicos (incluye la escuela, el trabajo, el club, etcétera) hasta que un profesional dé el alta.

Vacuna contra el sarampión. Foto: Reuters.
Vacuna contra el sarampión.

La importancia de la vacunación contra el sarampión

Por otro lado, la vacunación de calendario incluye dos dosis de triple viral y está lejos del 95% en todo el territorio, ya que, si fuese homogénea podría ser una barrera robusta para frenar rápido la transmisión del sarampión. Las dosis recomendadas son:

  • Primera dosis: vacuna triple viral a los 12 meses
  • Segunda dosis: vacuna triple viral entre los 15 a 18 meses

Se continuará vacunando en el año en que cumplen 5 años de edad a las cohortes nacidas en 2021, 2022, 2023 y en los primeros 6 meses de 2024.

Personas de 5 años o más deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión y la rubéola aplicadas después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.

En cuanto al personal de salud, todas las personas que trabajan en el sistema de salud (mesa de entradas, limpieza, seguridad, laboratorio, planta médica y de enfermería, etc.) deben acreditar dos dosis de vacuna contra el sarampión y la rubéola aplicadas después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.

SaludSarampiónMinisterio de Salud
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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