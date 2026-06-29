Ni suplementos ni fórmulas mágicas: los 10 alimentos que recomiendan los expertos para proteger la salud cerebral

Frutos rojos, pescados grasos, verduras de hoja verde y aceite de oliva integran la lista de alimentos que los expertos asocian con una mejor salud cerebral. Foto: Freepik.

La alimentación desempeña un papel clave en la salud del organismo, y cada vez más investigaciones sugieren que también puede influir en el funcionamiento del cerebro. Si bien no existe un alimento capaz de prevenir por sí solo enfermedades neurológicas o mejorar la memoria de manera inmediata, los especialistas coinciden en que una dieta rica en nutrientes específicos puede contribuir a preservar las funciones cognitivas a lo largo del tiempo.

Antioxidantes, ácidos grasos omega-3, vitaminas, fibra y grasas saludables son algunos de los componentes que más se asocian con un cerebro sano. En cambio, las dietas con un elevado consumo de grasas saturadas, ultraprocesados y grasas trans suelen vincularse con un mayor riesgo de deterioro cognitivo.

Especialistas aseguran que una alimentación rica en antioxidantes, omega-3 y grasas saludables puede contribuir a preservar la memoria y las funciones cognitivas. Foto: Grok IA-

Desde Mayo Clinic explican que todavía queda mucho por investigar sobre la relación entre alimentación y salud cerebral, aunque remarcan que los hábitos alimentarios que benefician al corazón también parecen favorecer al cerebro.

En la misma línea, la psiquiatra nutricional Uma Naidoo, directora de Psiquiatría Nutricional, Estilo de Vida y Metabólica del Hospital General de Massachusetts, afirmó en un artículo difundido por el Instituto de Neurociencias Cognitivas y Traslacionales (INCyT-Conicet): “Comer alimentos que estimulan el cerebro puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar afecciones neurológicas, mejorar la salud mental y ayudar a mantenerse lúcido y concentrado”.

Los 10 alimentos que los especialistas recomiendan incorporar

1. Frutos rojos

Los arándanos, frutillas, frambuesas y moras aportan antioxidantes que podrían ayudar a proteger las células cerebrales del daño oxidativo y favorecer la memoria.

Arándanos, frutillas, frambuesas y moras contienen grandes cantidades de antioxidantes, especialmente antocianinas y flavonoides, compuestos que ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los procesos relacionados con el envejecimiento cerebral.

Diversos estudios los asocian con una mejor memoria, mayor capacidad de concentración y un menor deterioro cognitivo con el paso de los años.

2. Uvas

Ricas en resveratrol y polifenoles, las uvas se asocian con una mejor función cognitiva y con la protección del cerebro frente al envejecimiento. Foto: Unsplash.

Las uvas, especialmente las variedades oscuras, contienen resveratrol y polifenoles, sustancias que podrían favorecer la comunicación entre las neuronas y proteger las células cerebrales frente al envejecimiento.

Los especialistas destacan que su consumo habitual, dentro de una alimentación equilibrada, podría contribuir a mantener una buena función cognitiva.

3. Sandía

Su alto contenido de agua y licopeno contribuye a mantener una buena hidratación y aporta antioxidantes beneficiosos para la salud cerebral. Foto: Unsplash.

Además de aportar una importante cantidad de agua, la sandía contiene licopeno, un antioxidante relacionado con la protección celular.

Mantener una adecuada hidratación también resulta fundamental para el cerebro, ya que incluso una deshidratación leve puede afectar la concentración, el estado de ánimo y el rendimiento mental.

4. Palta

Las grasas monoinsaturadas presentes en la palta favorecen la salud cardiovascular y pueden contribuir a un mejor flujo sanguíneo hacia el cerebro. Foto: Freepik.

La palta es una de las principales fuentes de grasas monoinsaturadas, consideradas beneficiosas para la salud cardiovascular.

Los expertos sostienen que una mejor circulación sanguínea también favorece el funcionamiento cerebral, además de contribuir al control del colesterol cuando reemplaza otras grasas menos saludables.

5. Remolacha

Gracias a su contenido de nitratos naturales, la remolacha puede favorecer la circulación sanguínea y mejorar la oxigenación cerebral. Foto: Unsplash.

Las remolachas son ricas en nitratos naturales, compuestos que el organismo transforma en óxido nítrico, favoreciendo la dilatación de los vasos sanguíneos.

Este mecanismo puede mejorar el flujo de sangre y oxígeno hacia el cerebro, un aspecto importante para el correcto funcionamiento de las neuronas.

6. Verduras de hoja verde

Espinaca, acelga y kale son fuentes de folato, vitamina C y antioxidantes, nutrientes vinculados con un menor deterioro cognitivo relacionado con la edad. Foto: Pixabay.

Espinaca, acelga, kale y otras verduras de hoja verde concentran vitamina C, folato y numerosos antioxidantes.

Según distintos estudios, su consumo frecuente se asocia con una menor pérdida de memoria vinculada al envejecimiento y con una mejor salud vascular.

7. Cereales integrales y legumbres

Aportan carbohidratos complejos y vitaminas del grupo B, proporcionando energía sostenida para el correcto funcionamiento de las neuronas. Foto: Unsplash.

Avena, trigo integral, garbanzos, lentejas, porotos y otros carbohidratos complejos proporcionan glucosa de manera gradual, el principal combustible que utilizan las neuronas.

Además, aportan vitaminas del complejo B y fibra, nutrientes esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso.

8. Pescados grasos y mariscos

El salmón, la sardina y la caballa son ricos en omega-3, mientras que los mariscos aportan vitamina B12, nutrientes esenciales para la salud del sistema nervioso. Foto: Magnific

El salmón, la sardina, la caballa, el arenque y la trucha son ricos en ácidos grasos omega-3, especialmente DHA y EPA, fundamentales para la estructura de las membranas neuronales.

Diversas investigaciones relacionan su consumo una o dos veces por semana con un mejor rendimiento cognitivo. Por su parte, los mariscos aportan vitamina B12, un nutriente indispensable para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y cuya deficiencia puede afectar la memoria.

9. Aceite de oliva extra virgen

Sus grasas saludables y compuestos antioxidantes lo convierten en uno de los alimentos más recomendados para cuidar tanto el corazón como el cerebro. Foto: NA.

El aceite de oliva extra virgen es uno de los pilares de la dieta mediterránea, considerada uno de los patrones alimentarios más saludables del mundo.

Su alto contenido de grasas monoinsaturadas y antioxidantes ayuda a proteger el sistema cardiovascular, un factor estrechamente relacionado con la salud cerebral.

10. Cacao y chocolate con alto porcentaje de cacao

Los flavonoides presentes en el cacao podrían favorecer el flujo sanguíneo cerebral y contribuir a mantener la concentración y la memoria cuando se consumen con moderación. Foto: Freepik.

El cacao puro contiene flavonoides, compuestos antioxidantes que podrían favorecer el flujo sanguíneo cerebral.

Los especialistas aclaran que estos beneficios se observan principalmente en chocolates con un alto porcentaje de cacao y bajo contenido de azúcar, consumidos con moderación dentro de una alimentación saludable.

Una alimentación saludable va más allá de un solo alimento

Los expertos coinciden en que ningún alimento, por sí solo, garantiza una mejor memoria ni previene enfermedades como el Alzheimer o la demencia.

Incorporar alimentos ricos en vitaminas, fibra y compuestos antioxidantes, junto con hábitos saludables, puede favorecer la concentración y el rendimiento mental. Foto: Grok AI.

El mayor beneficio se obtiene cuando estos productos forman parte de un patrón alimentario equilibrado, acompañado por actividad física regular, buen descanso, estimulación cognitiva y control de factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes o el colesterol elevado.

En ese sentido, priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado y grasas saludables no solo puede favorecer la salud cardiovascular, sino también contribuir al cuidado del cerebro y al mantenimiento de las funciones cognitivas con el paso de los años.