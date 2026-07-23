El secreto del chocolate crudo: cómo se elabora y por qué los especialistas destacan sus antioxidantes y minerales

El chocolate crudo se elabora con granos de cacao que no son sometidos a altas temperaturas, lo que permite conservar más compuestos naturales. Foto: The Spruce Eats.

El chocolate crudo, también conocido como raw chocolate, gana cada vez más popularidad entre quienes buscan una alimentación menos procesada. Aunque existe desde hace siglos, en los últimos años distintos estudios y especialistas comenzaron a destacar las ventajas de su método de elaboración, que preserva mejor las propiedades naturales del cacao.

Según explicó Yolanda Vázquez Mazariego, doctora en Ciencias Biológicas, naturópata y profesora de Nutrición, en un artículo publicado en la revista Sport Life, este tipo de chocolate se obtiene a partir de granos de cacao mínimamente procesados y sin tostado a altas temperaturas, una característica que marca la principal diferencia respecto al chocolate convencional.

A diferencia del chocolate tradicional, el “raw chocolate” mantiene una mayor cantidad de antioxidantes y minerales gracias a su proceso de elaboración. Foto: Freepik.

¿Qué es el chocolate crudo?

El chocolate crudo es una variedad elaborada con granos de cacao que atraviesan un procesamiento mucho menos agresivo que el tradicional. Al evitar el tostado, conserva una mayor cantidad de enzimas, antioxidantes y minerales presentes de forma natural en el cacao.

Este método permite mantener más intacta la composición original del grano y da como resultado un producto con un perfil nutricional diferente al de los chocolates industriales.

El chocolate crudo gana popularidad entre quienes buscan alimentos menos procesados y con mayor aporte nutricional. Foto: Freepik

¿Cómo se elabora el chocolate crudo?

El proceso de producción busca preservar los compuestos naturales del cacao durante todas sus etapas. Para lograrlo, los granos se mantienen por debajo de 42 a 48 °C, evitando las altas temperaturas que suelen utilizarse en la fabricación convencional. Posteriormente, la molienda se realiza con piedra para minimizar la alteración de los nutrientes.

Otro paso fundamental es la fermentación natural. De acuerdo con la especialista, los granos se colocan en cajas de madera y se cubren con hojas de plátano, donde los microorganismos transforman los azúcares del cacao y reducen el amargor sin necesidad de tratamientos térmicos intensos.

Su sabor es más intenso y amargo que el del chocolate convencional debido a que conserva las características originales del cacao.

¿Qué beneficios aporta el chocolate crudo?

Uno de los principales atractivos de esta variedad es su elevado contenido de flavonoides y polifenoles, antioxidantes que ayudan a combatir el daño provocado por los radicales libres. Además, aporta minerales esenciales como:

Magnesio.

Hierro.

Calcio.

Potasio.

También contiene teobromina, un estimulante natural que puede favorecer el estado de ánimo y aportar energía sin generar un efecto tan intenso como el de la cafeína. Entre sus posibles beneficios se encuentran:

Favorecer la circulación sanguínea.

Contribuir a reducir la presión arterial.

Disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Apoyar la memoria y el funcionamiento cerebral.

Favorecer la digestión gracias a su contenido de fibra.

Aumentar la sensación de saciedad.

Asimismo, el aporte de minerales participa en funciones importantes como la contracción muscular, la transmisión de los impulsos nerviosos y el mantenimiento de la salud ósea.

Los expertos destacan que esta variedad de chocolate contiene flavonoides, polifenoles, magnesio, hierro y otros minerales esenciales para la salud ósea.

¿En qué se diferencia del chocolate tradicional?

La principal diferencia entre ambos productos radica en el procesamiento. Mientras que el chocolate convencional se obtiene a partir de granos tostados a altas temperaturas, el chocolate crudo conserva una mayor cantidad de nutrientes gracias a un tratamiento térmico mínimo.

También cambia la experiencia al consumirlo. Su sabor suele ser más intenso, amargo y ligeramente ácido, ya que mantiene con mayor fidelidad las características originales del cacao.

En los comercios suele identificarse fácilmente porque muchas marcas incorporan en el envase la palabra “raw” o “crudo”. Otra diferencia importante es el precio. Debido a su elaboración artesanal y a una producción más limitada, normalmente resulta más costoso que el chocolate tradicional.

El chocolate crudo puede incorporarse en batidos, desayunos o recetas caseras como parte de una alimentación equilibrada. Foto: Facebook / The Raw Chocolate Company.

¿Qué debo tener en cuenta antes de consumir chocolate crudo?

Si bien puede formar parte de una alimentación equilibrada, los especialistas recomiendan consumirlo con moderación. Su contenido de teobromina y pequeñas cantidades de cafeína puede provocar efectos estimulantes en personas especialmente sensibles, por lo que conviene controlar las porciones.

Al momento de comprarlo, es aconsejable revisar el etiquetado y elegir productos que indiquen claramente el porcentaje de cacao crudo y un procesamiento mínimo.

El chocolate crudo puede incorporarse fácilmente a la alimentación diaria en distintas preparaciones, como batidos, desayunos, bebidas calientes, recetas caseras o simplemente en trozos, siempre dentro de una dieta variada y equilibrada.