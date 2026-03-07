La primera argentina en viajar al espacio exterior. Foto: Cuenta de Instagram @noel.decastro

Con solo 28 años, Noel de Castro se alista para convertirse en la primera argentina en viajar al espacio, en una misión que marcará un hito para el país y buscará impulsar su industria espacial. En una entrevista exclusiva para Canal 26, la ingeniera biomédica detalló los preparativos, los objetivos científicos y la profunda responsabilidad de representar a Argentina más allá de la atmósfera terrestre.

La misión, gestionada en colaboración con la empresa privada Axiom Space, tendrá una duración de 14 días y De Castro viajará a la Estación Espacial Internacional (EEI) como especialista de misión. Su rol se centrará en el área de bioastronáutica, ocupándose del soporte vital y, crucialmente, ejecutando experimentos científicos argentinos. “La idea principal es llevar ciencia argentina”, afirmó la astronauta, destacando que la convocatoria para investigadores está abierta a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

De la ingeniería biomédica a las estrellas

El camino de Noel no fue lineal. Comenzó estudiando ingeniería biomédica,para luego especializarse con dos maestrías: una en ingeniería aeroespacial y otra en bioastronáutica. Su trabajo se focalizó en “todo el soporte de vida de un humano en el espacio”, desde equipamiento médico hasta trajes espaciales. Su vinculación con Axiom Space hace unos dos años fue el punto de inflexión. “Mi trabajo fue más que entrenar para subir al espacio, también empezar esta conexión entre Argentina y esta empresa”, explicó, subrayando la importancia de establecer lazos institucionales con la NASA y SpaceX para concretar la misión.

Entrenamiento extremo: aviación y buceo como claves

La preparación física y mental fue intensa. Según reveló, se formó como piloto, buceadora y paracaidista, y aunque considera la aviación técnicamente desafiante, identificó al buceo como el entrenamiento mentalmente más difícil. “Buceo es una forma de controlar la cabeza en situaciones totalmente desconocidas para la fisiología humana”, describió. Esta disciplina es clave para simular las caminatas espaciales o actividades extravehiculares, dando noción de cómo trabajar en microgravedad y en entornos hostiles y aislados.

Para De Castro, el viaje es solo “la punta del iceberg” y “la cara visible” de un ecosistema más amplio: su visión trasciende los 14 días en órbita. “Mi meta es volver a Argentina, empezar a mover mucho más la industria espacial, difundirla”, declaró. Aspira a que este logro abra la puerta para entrenar a más astronautas nacionales y consolide un sector estratégico. Ya destacó ejemplos de talento local, como la empresa Epic Aerospace, fundada por jóvenes argentinos.

Con la mirada puesta en el despegue, Noel de Castro envió un mensaje final, especialmente a los más jóvenes: “Dejarles este deseo de querer lograr grandes cosas, no solo en el espacio, sino en lo que realmente se propongan”. Su viaje promete no solo expandir los límites de la ciencia argentina, sino también inspirar a una generación a mirar con ambición hacia el futuro, demostrando que con preparación y perseverancia, incluso los sueños más alocados pueden encontrar una trayectoria clara hacia las estrellas.