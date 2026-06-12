El “monstruo submarino” de Canadá: así es Solus-XR, el vehículo sumergible que promete revolucionar la vigilancia marítima

Solus-XR, el submarino autónomo de gran tamaño desarrollado por la empresa canadiense Cellula Robotics. Foto: Cellula Robotics

Los avances tecnológicos no solo transformaron la vida cotidiana, sino también la manera en que los países fortalecen sus capacidades de defensa. En un contexto global marcado por desafíos estratégicos y nuevas amenazas, el desarrollo de armamento y sistemas militares cada vez más sofisticados se convirtió en una prioridad para numerosas naciones.

Frente a este escenario emerge el Solus-XR, un vehículo submarino autónomo de gran tamaño desarrollado por la empresa canadiense Cellula Robotics, que promete revolucionar tanto las tareas de seguridad marítima como la exploración de las profundidades oceánicas.

Tecnología militar de última generación para operaciones submarinas

Diseñado para operar sin tripulación durante largos períodos, el Solus-XR fue concebido para ejecutar misiones de vigilancia, monitoreo y exploración submarina de manera autónoma. La embarcación mide cerca de 11 metros de largo, 1,7 metros de ancho y tiene un peso aproximado de ocho toneladas, características que la convierten en una de las plataformas autónomas más avanzadas de su categoría.

Solus-XR mide cerca de 11 metros de largo, 1,7 metros de ancho y tiene un peso aproximado de ocho toneladas. Foto: Cellula Robotics

El proyecto cuenta con el respaldo del Departamento de Defensa Nacional de Canadá y busca superar una de las principales limitaciones de los vehículos submarinos tradicionales: la autonomía energética.

Para ello, incorpora tecnología basada en hidrógeno, una alternativa que ofrece una densidad energética superior a las baterías de litio convencionales. Gracias a este sistema, el vehículo puede realizar operaciones prolongadas sin necesidad de buques de apoyo, al tiempo que elimina las emisiones contaminantes.

El hidrógeno, la clave para una mayor autonomía y cero emisiones

Un paso clave en su desarrollo ocurrió en 2024, cuando obtuvo la certificación Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), tras superar rigurosas pruebas relacionadas con seguridad, sistemas de control, procedimientos operativos y capacidades de los operadores. Este reconocimiento representa un hito importante para la industria de la navegación autónoma y valida la confiabilidad de la plataforma para misiones complejas.

Entre sus capacidades más destacadas se encuentra un innovador sistema de succión que le permite anclarse al lecho marino para reducir el consumo energético mientras permanece en modo de observación. Esta característica le otorga una estratégica ventaja en tareas de vigilancia discreta y monitoreo de infraestructuras críticas submarinas.

Además de sus aplicaciones militares, que incluyen la detección y seguimiento de submarinos enemigos, el Solus-XR también abre nuevas posibilidades para el sector industrial y científico.

Solus-XR incorpora tecnología de hidrógeno que ofrece una densidad energética superior a la batería de litio. Foto: Cellula Robotics

Vigilancia marítima y exploración oceánica: las múltiples aplicaciones del Solus-XR

Su diseño está preparado para inspeccionar tuberías submarinas, explorar yacimientos minerales en zonas remotas y recopilar información en fosas oceánicas profundas, contribuyendo al avance de la investigación oceanográfica.

La compañía desarrolladora destaca que la plataforma posee una arquitectura modular que facilita la integración de sistemas de autonomía de terceros y futuras estaciones de reabastecimiento energético submarino. Esta flexibilidad tecnológica amplía significativamente su rango de aplicaciones y lo posiciona como una herramienta estratégica para gobiernos, fuerzas armadas e industrias vinculadas a la explotación y protección de los recursos marinos.

De esta manera, con iniciativas como el Solus-XR, la tecnología marítima autónoma avanza hacia una nueva etapa en la que la seguridad, la exploración y la sostenibilidad convergen.

En un mundo cada vez más dependiente de los océanos, estas innovaciones podrían desempeñar un papel fundamental tanto en la defensa de los intereses nacionales como en la protección y el conocimiento de los ecosistemas marinos.