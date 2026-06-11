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Polémica con la misión Artemis III: cuestionan a la NASA por no incluir mujeres astronautas en la tripulación

El administrador Jared Isaacman salió al cruce de las críticas generadas tras el anuncio de la tripulación de Artemis III y aseguró que los astronautas fueron seleccionados exclusivamente por su experiencia, preparación y capacidad para cumplir los objetivos de la misión lunar.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La NASA defendió la selección de la tripulación de Artemis III tras las críticas por la ausencia de mujeres entre los astronautas elegidos para regresar a la Luna.
La NASA defendió la selección de la tripulación de Artemis III tras las críticas por la ausencia de mujeres entre los astronautas elegidos para regresar a la Luna. Foto: X / @spacecoin.
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La presentación oficial de la tripulación de Artemis III, la misión que llevará nuevamente astronautas a la superficie lunar dentro del programa de exploración de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), generó un intenso debate en redes sociales y medios especializados.

La razón principal fue la ausencia de mujeres entre los cuatro astronautas seleccionados para una de las misiones espaciales más importantes de las últimas décadas.

La presentación oficial de la tripulación de Artemis III. Video: X / @NASA.

Ante las críticas, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, decidió explicar públicamente los criterios utilizados para conformar el equipo y pidió que el foco permanezca en la preparación y el mérito profesional de los astronautas elegidos.

Los astronautas de Artemis III tienen experiencia, están cualificados y merecen ser celebrados por la misión que se les ha asignado, al igual que las tripulaciones que les sigan serán celebradas cuando llegue su momento. Tenemos un cuerpo de astronautas extraordinario, y cada misión y cada tripulación forman parte de una campaña más amplia para lograr que Estados Unidos vuelva a la Luna y para construir el futuro con el que todos soñábamos de niños”, justificó Isaacman.

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Jared Isaacman aseguró que los integrantes de la misión fueron seleccionados por su experiencia, preparación y capacidad para cumplir los objetivos del programa lunar. Foto: REUTERS

¿Quiénes integran la tripulación de Artemis III?

La NASA confirmó que la misión estará integrada por el astronauta Randy Bresnik, quien ejercerá como comandante; Luca Parmitano, astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), que actuará como piloto; y Andre Douglas y Frank Rubio, ambos especialistas de misión.

Además, Bob Hines fue designado como miembro suplente de la tripulación. La elección de Parmitano representa un hito para el programa Artemis, ya que será la primera vez que un astronauta europeo participe en una misión de este tipo, reforzando la cooperación internacional en la exploración espacial.

La tripulación estará compuesta por Randy Bresnik, Luca Parmitano, Andre Douglas y Frank Rubio, mientras que Bob Hines actuará como astronauta suplente. Foto: NASA.

¿Cómo selecciona la NASA a los astronautas para una misión lunar?

Tras la polémica generada por la composición del equipo, Isaacman insistió en que el proceso de selección se basa exclusivamente en criterios técnicos y operativos.

“En un mundo con tanta controversia, espero que este pueda ser un momento en el que celebremos a los astronautas seleccionados, respetemos la integridad del proceso y reconozcamos la extraordinaria profundidad de talento en todo el cuerpo de astronautas”, pidió el líder de la NASA, al tiempo que ha asegurado que la selección de la tripulación “no implica a ningún cargo político”.

Según explicó, la Oficina de Astronautas evalúa una amplia variedad de factores antes de asignar una tripulación. Entre ellos figuran la experiencia como piloto de pruebas, el trabajo previo en programas específicos, la formación técnica especializada y la disponibilidad para cada misión.

Artemis III marcará un hito al incluir por primera vez a un astronauta europeo en una misión del programa Artemis, destinado a llevar humanos nuevamente a la superficie lunar. Foto: X / @NASAScience_.

“Por ejemplo, quienes plantean esta preocupación quizá no sean conscientes de la reserva de tripulaciones que ya se están preparando para el lanzamiento a la Estación Espacial, o de quienes han estado recibiendo formación específica para la Luna y que encajarían mejor en una futura misión de superficie”, puntualizó Isaacman.

El rol de las mujeres dentro de la NASA

En sus declaraciones, Isaacman también destacó la creciente participación femenina dentro de la agencia espacial estadounidense.

El administrador recordó que viajó al espacio en dos ocasiones junto a tripulaciones integradas en un 50% por mujeres y afirmó que algunas de sus colaboradoras más cercanas y de las ingenieras más destacadas de la industria aeroespacial forman parte de la NASA.

Conferencia de prensa de la NASA tras el arribo del Artemis II.
La misión forma parte de la estrategia de la NASA para establecer una presencia sostenible en la Luna y preparar futuras expediciones tripuladas a Marte. Foto: NASA

Además, subrayó que casi la mitad de los directores de centros de la agencia y de los responsables de las direcciones de misión son mujeres. Del mismo modo, señaló que la última promoción de candidatos a astronauta seleccionada por la administración actual estuvo integrada mayoritariamente por mujeres.

La misión Artemis III representa uno de los proyectos más ambiciosos de la exploración espacial contemporánea. Tras el éxito de Artemis II, completada en abril, la NASA busca avanzar en el objetivo de establecer una presencia humana sostenible en la Luna.

Los astronautas comenzarán ahora un intenso período de entrenamiento con los sistemas de la nave espacial Orion y participarán en el desarrollo operativo de los módulos de aterrizaje que están siendo construidos por Blue Origin y SpaceX.

Más allá de su importancia científica, Artemis III constituye un paso clave dentro del plan de la NASA para preparar futuras expediciones tripuladas a Marte, una meta que la agencia considera fundamental para la próxima era de la exploración espacial.

NASAEspacio (ciencia)Artemis
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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