Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para frenar la guerra: qué incluye el borrador y qué dice Netanyahu

Bombardeos permanentes en Medio Oriente. Foto: REUTERS

Un posible acuerdo para poner fin a las tensiones entre Irán y Estados Unidos comenzó a tomar forma en las últimas horas, aunque las versiones sobre su alcance y estado de avance todavía son contradictorias. Medios iraníes informaron que existe un principio de entendimiento entre ambas partes que contempla el cese inmediato de las hostilidades y la apertura de una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

Según la agencia iraní Mehr, el borrador del acuerdo prevé un “cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes”, incluido el conflicto vinculado al Líbano. El documento también establecería un período de 60 días de negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo sobre cuestiones nucleares y el levantamiento total de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Irán pretende que se liberen sus fondos congelados en el exterior

De acuerdo con fuentes iraníes citadas por ese medio, otro de los puntos centrales del entendimiento sería la liberación de 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados en el exterior. La propuesta contempla que aproximadamente la mitad de esos recursos quede disponible para Teherán antes del inicio formal de las conversaciones.

La agencia oficial Irna agregó que el borrador reconoce el derecho de Irán a continuar enriqueciendo uranio, uno de los aspectos más sensibles de las negociaciones y que históricamente ha generado tensiones con Washington y sus aliados.

Netanyahu se opone a que Irán desarrolle capacidades nucleares

En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró su firme oposición a cualquier escenario que permita a Irán desarrollar capacidades nucleares militares. En un comunicado oficial, afirmó que tanto él como el presidente estadounidense Donald Trump coinciden en que la República Islámica no debe poseer armas nucleares.

“Mientras sea primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares”, sostuvo Netanyahu. El dirigente israelí aseguró además que lleva más de tres décadas encabezando la lucha internacional contra el programa nuclear iraní y reafirmó que seguirá trabajando para impedir que Teherán represente una amenaza para Israel.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS

Sin embargo, mientras Trump se mostró optimista respecto de un acuerdo inminente, desde Irán surgieron desmentidas. El mandatario estadounidense aseguró que un acuerdo marco podría firmarse incluso este fin de semana y señaló que los documentos finales ya se encuentran en preparación.

La agencia iraní Fars, en cambio, citó fuentes vinculadas al equipo negociador de Teherán que negaron la existencia de un texto definitivo. Hasta el momento, las autoridades iraníes no realizaron declaraciones oficiales que confirmen las afirmaciones de Trump.

La diferencia entre ambas versiones refleja que las negociaciones continúan abiertas y que todavía persisten obstáculos importantes antes de alcanzar un acuerdo definitivo que permita reducir las tensiones en la región.