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Ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Canadá: a qué hora empieza, qué artistas tocan y cómo verlo en vivo hoy

Después del impactante espectáculo del jueves en la previa de México vs Sudáfrica, La Copa del Mundo 2026 tiene un nuevo show de apertura en otra de sus sedes hoy viernes 12 de junio. Todos los detalles.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ceremonia de apertura Mundial 2026.
Ceremonia de apertura Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Luego del impactante espectáculo del jueves en la previa de México vs Sudáfrica, el Mundial 2026 tendrá un nuevo show de apertura en Canadá, otra de sus sedes. La misma será hoy viernes 12 de junio en la previa del partido entre la selección canadienses y Bosnia. El espectáculo tendrá lugar en el Toronto Stadium y empieza pasadas las 14:30 de Argentina. Conocé qué importantes artistas tocarán y todos los detalles del evento.

Quiénes cantan en la apertura del Mundial 2026 en Canadá

El espectáculo estará protagonizado por Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince, Sanjoy y Alanis Morissett, quien también será la encargada de entonar las estrofas del himno nacional de Canadá.

En esta ocasión, la propuesta se inspira en el multiculturalismo y la diversidad del país, con un mosaico artístico que reinterpreta el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como símbolo de unidad. “La ceremonia de apertura en Toronto será un reflejo inconfundible de la identidad de Canadá”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Vista general de los artistas durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Dónde ver en vivo el show de apertura en Canadá de la Copa del Mundo 2026

El evento inaugural del Mundial 2026 se podrá seguir en vivo en la Argentina a través de la pantalla de TyC Sports, por los canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro.

Todos los detalles del de la apertura del Mundial 2026 en Canadá

  • Fecha: viernes 12 de junio
  • Hora: 14.30 horas
  • Lugar: Toronto Stadium
Mundial 2026Selección CanadáInauguraciónSelección Bosnia y Herzegovina
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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