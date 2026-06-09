La anomalía que inquieta a la NASA: una “mancha fría” descubierta cerca de Groenlandia podría alterar el clima del planeta

La NASA monitorea una extensa región al sur de Groenlandia donde las temperaturas superficiales del océano se mantienen por debajo de los valores históricos. Foto: Reuters.

Mientras el calentamiento global continúa elevando las temperaturas en buena parte del planeta, los científicos observan con atención una anomalía que parece desafiar esa tendencia. En una extensa región del Atlántico Norte, al sur de Groenlandia, las aguas superficiales presentan temperaturas más bajas de lo esperado, dando lugar a un fenómeno conocido como “mancha fría” o warming hole.

La situación es monitoreada de cerca por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que considera que esta anomalía podría estar relacionada con el debilitamiento de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC), uno de los sistemas oceánicos más importantes para el equilibrio climático del planeta.

Los científicos investigan si la denominada "mancha fría" está relacionada con el debilitamiento de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC), una corriente clave para el clima global. Foto: Unsplash.

¿Qué es la AMOC y por qué resulta tan importante?

La AMOC funciona como una gigantesca cinta transportadora oceánica que distribuye el calor alrededor del mundo.

Este sistema desplaza aguas cálidas desde las regiones tropicales hacia el Atlántico Norte. A medida que esas aguas se enfrían y aumentan su densidad, se hunden y regresan en profundidad hacia latitudes más bajas, completando un ciclo fundamental para la regulación del clima global.

Su influencia se extiende mucho más allá del océano Atlántico. Los científicos sostienen que participa en la configuración de patrones meteorológicos en Europa y América del Norte, además de influir en fenómenos como los monzones en África y Asia. Por esa razón, cualquier alteración significativa en su funcionamiento es seguida con especial atención por la comunidad científica internacional.

La AMOC es la corriente gigante que lleva aguas cálidas desde el Caribe hasta Europa. Foto: Facebook / Arturo Oropeza.

Lo llamativo del fenómeno es que ocurre en un contexto de calentamiento global acelerado. Mientras la temperatura promedio del planeta continúa aumentando, la región ubicada al sur de Groenlandia muestra un comportamiento diferente al del resto de los océanos.

El climatólogo y oceanógrafo Stefan Rahmstorf explicó que “las observaciones muestran que el Atlántico Norte subpolar se está comportando de una manera diferente al resto de los océanos del mundo”.

Según las investigaciones, esta anomalía podría estar indicando que el transporte de aguas cálidas hacia el Atlántico Norte se está reduciendo como consecuencia de una menor intensidad de la AMOC.

Los gráficos comparan el comportamiento de la AMOC en un sistema como el actual, y luego de sufrir un colapso.

El papel del deshielo de Groenlandia

Uno de los factores más estudiados por los expertos es el impacto del derretimiento de la enorme capa de hielo de Groenlandia. Esta masa glaciar contiene suficiente agua congelada como para elevar significativamente el nivel medio de los océanos si llegara a fundirse por completo.

La glacióloga de la NASA, Isabella Velicogna, señaló que “la pérdida sostenida de hielo tiene implicaciones no solo para el aumento del nivel del mar, sino también para la circulación oceánica del Atlántico Norte”.

Cuando el hielo se derrite, grandes cantidades de agua dulce ingresan al océano. Esto reduce la salinidad de las aguas superficiales y dificulta el proceso mediante el cual las masas de agua fría y densa se hunden para alimentar la circulación profunda del Atlántico. Como consecuencia, la AMOC podría perder eficiencia y transportar menos calor hacia las altas latitudes.

El deshielo de Groenlandia aporta grandes volúmenes de agua dulce al océano, un proceso que podría alterar la salinidad marina y afectar la circulación de las corrientes del Atlántico Norte. Foto: Reuters.

¿Qué consecuencias podría tener este fenómeno?

Los especialistas aclaran que la presencia de una “mancha fría” no significa que el planeta esté dejando de calentarse. Por el contrario, se trata de un fenómeno que ocurre en paralelo al aumento global de las temperaturas y que podría reflejar cambios profundos en la dinámica de los océanos.

Si la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico continúa debilitándose, podrían producirse modificaciones en los patrones de lluvias, cambios en la frecuencia de eventos meteorológicos extremos y alteraciones en diversos sistemas climáticos que afectan a millones de personas en distintas regiones del mundo.

Por ese motivo, la NASA continúa utilizando satélites, observaciones oceánicas y modelos climáticos avanzados para seguir de cerca la evolución de esta anomalía en Groenlandia, considerada una de las señales más relevantes para comprender el futuro del clima terrestre.