Canadá vs. Bosnia-Herz. EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Canadá vs Bosnia-Herz. por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Canadá vs. Bosnia-Herz. por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Canadá recibe a Bosnia-Herz. en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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