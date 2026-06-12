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Canadá vs. Bosnia-Herz. EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Canadá y Bosnia-Herz. por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Canadá vs Bosnia por el Grupo B del Mundial 2026.
Canadá vs Bosnia por el Grupo B del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Canadá recibe a Bosnia-Herz. por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Toronto y el pitazo inicial se escuchará a las 16:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Canadá vs Bosnia-Herz. por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Canadá vs. Bosnia-Herz. por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Canadá recibe a Bosnia-Herz. en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Quién es el árbitro argentino que dirige el partido inaugural entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

Quién es el árbitro argentino que dirige el partido inaugural entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026
Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, los tres árbitros argentinos del Mundial 2026.

Por primera vez en la historia, el país contará con tres árbitros principales en una misma Copa del Mundo. Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez fueron los tres designados por la FIFA para impartir justicia dentro del campo en el certamen mundialista.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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