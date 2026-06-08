Gonzalo Santile, argentino premiado por sus fotografías a la Vía Láctea: “Revelar ese universo oculto me impulsa a seguir fotografiando”

Gonzalo Santile, astrofotógrafo argentino premiado como Milky Way Photographer of the Year. Foto: Instagram @gonzalo_santile_astrofoto

La astrofotografía es una disciplina muy amplia que abarca distintas especialidades relacionadas con la fotografía del cielo nocturno. Básicamente, consiste en registrar todo aquello que sucede en el cielo una vez finalizado el crepúsculo. Y dentro de esta especialidad, existe una rama que se llama astrofotografía de paisaje, que busca integrar el cielo nocturno con escenarios naturales o patrimoniales.

Allí, dentro del universo de la astrofotografía de paisaje, hay un argentino llamado Gonzalo Santile que, además de ser licenciado de Administración de Empresas en la Universidad Católica de Córdoba, también fue distinguido recientemente como Milky Way Photographer of the Year, un reconocimiento otorgado a las mejores fotografías de la Vía Láctea del planeta.

Cómo nació el interés de Gonzalo Santile por la astrofotografía y cuál fue su primer retrato

“Mi interés nació de manera muy espontánea. Estaba con mi familia en una cabaña en las sierras de Córdoba donde por las noches, alrededor de la medianoche, se apagaban los generadores eléctricos y todo quedaba en absoluta oscuridad. Fue entonces cuando vi por primera vez un cielo increíblemente estrellado. Me generó tanta curiosidad que quise saber qué estaba observando. Esa misma noche tomé una fotografía del cielo y, sin saberlo, comenzó una pasión que me acompaña hasta hoy”, recordó Santile.

Además de ser astrofotógrafo, Gonzalo Santile se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la UCC. Foto: Instagram @gonzalo_santile_astrofoto

Al ser una especialidad que unifica la astronomía y fotografía, Gonzalo confesó que su pasión comenzó primero gracias a su interés en la fotografía: “Con el tiempo comprendí que para avanzar en astrofotografía necesitaba aprender astronomía, por lo que fui incorporando conocimientos cada vez más profundos sobre el cielo”.

Retrocediendo en el tiempo, el astrofotógrafo hizo memoria y mencionó cuál fue la primera imagen que retrató: “Fue una muy sencilla durante unas vacaciones. No había paisaje ni composición elaborada; simplemente apunté la cámara hacia el cielo porque me sorprendía ver aquella enorme franja de estrellas. Fue una imagen técnicamente simple”. Sin embargo, reconoció que fue suficiente para despertar una pasión que continúa hasta el día de hoy.

Qué factores que hay que tener en cuenta al momento de sacar una astrofotografía

La astrofotografía no es especialidad simple. Para llevarla a cabo, Santile reveló que hay que tener en cuenta una serie de factores cruciales que potencian las imágenes. “En primer lugar, el paisaje debe tener un atractivo visual importante, ya que la mayoría de mis trabajos integran la Vía Láctea con escenarios naturales o geológicos de gran impacto”, destacó como factor principal.

Fotografía de Gonzalo Santile en el increíble Parque Nacional Talampaya, provincia de La Rioja, Argentina. Foto: Instagram @gonzalo_santile_astrofoto

Asimismo, Gonzalo detalló que es fundamental que el lugar esté alejado de ciudades o fuentes de contaminación lumínica, ya que la oscuridad es esencial para registrar los detalles del cielo. Otros aspectos claves son la época del año y el pronóstico meteorológico, que debe analizarse con semanas de anticipación, pero que se define en los tres días previos al trabajo.

“Finalmente, para fotografiar la Vía Láctea es necesario que no haya Luna o que esta tenga una presencia mínima, por lo que normalmente dispongo de apenas siete a nueve noches por mes para realizar este tipo de imágenes”, precisó Santile, quien reveló que parte de su identidad fotográfica está ligada a la búsqueda de lugares que nunca hayan sido fotografiados de noche.

Su cámara de trabajo, los destinos más lindos de Argentina y un sueño por cumplir lejos de casa

“Actualmente trabajo con una cámara Nikon D750 modificada específicamente para astrofotografía. A lo largo de mi trayectoria siempre utilicé equipos Nikon: comencé con una D3100, luego una D5300 y finalmente pasé a la D750 de formato Full Frame”, señaló. No obstante, aclaró que la cámara fue astromodificada para captar con mayor sensibilidad determinados colores y detalles del cielo profundo que las cámaras convencionales suelen registrar con menor intensidad.

La última fotografía que sacó Gonzalo Santile, premiado como Milky Way Photographer of the Year. Foto: Instagram @gonzalo_santile_astrofoto

Al ser indagado sobre sus destinos favoritos, el licenciado respondió que Argentina posee escenarios extraordinarios, pero que siente una especial atracción por el norte argentino: “Talampaya, Ischigualasto, Cafayate y la cordillera riojana cercana al límite con Chile son algunos de los sitios que más me impactaron por su belleza y potencial fotográfico”.

Al cerrar los ojos por un momento y soñar con “plasmar su huella fuera del país”, algo que hasta el momento nunca hizo, Santile no dudó ni un segundo y reconoció: “Uno de mis grandes sueños es fotografiar auroras boreales en Islandia”. El país nórdico es mundialmente conocido por sus auroras boreales, las cuales son más visibles entre septiembre y mediados de abril.

Una pasión más allá del lente de la cámara con distinciones a nivel mundial

A modo de cierre, confesó que “lo que más me apasiona de la astrofotografía es mostrar lugares que todos conocemos bajo una luz completamente diferente. Cuando cae la noche aparecen paisajes invisibles para la mayoría de las personas, y poder revelar ese universo oculto sigue siendo, después de más de diez años, lo que me impulsa a seguir viajando, explorando y fotografiando”.

Parque Provincial Ischigualasto, Valle de la Luna, San Juan. Foto: Instagram @gonzalo_santile_astrofoto

Entre los reconocimientos más importantes de su carrera, se encuentra el segundo puesto obtenido en los Sony World Photography Awards, uno de los concursos de fotografía más prestigiosos del mundo, donde una de sus imágenes fue seleccionada entre más de 187.000 fotografías participantes.

Además, fue distinguido en tres oportunidades como Milky Way Photographer of the Year y obtuvo el segundo puesto en la categoría Fotografía Nocturna de los International Photography Awards (IPA) de Estados Unidos. A lo largo de sus diez años de carrera, sus trabajos fueron publicados en medios reconocidos como BBC; Forbes; National Geographic y The Times, entre otros.