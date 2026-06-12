Rusia presentó el nuevo submarino Amur 1650: uno de los desarrollos más avanzados de su marina

Submarino Amur 1650: misiles de crucero, mayor autonomía y tecnología furtiva. Foto: Foto generada con IA

Rusia aprovechó el Salón Internacional de Defensa Marítima FLEET 2026 para presentar una de sus principales apuestas en el mercado global de submarinos convencionales. El evento, que se desarrolla entre el 10 y el 14 de junio en la ciudad portuaria de Kronstadt, reúne a astilleros, empresas tecnológicas y oficinas de diseño naval con el objetivo de exhibir los desarrollos más avanzados de la industria marítima rusa.

Entre los protagonistas de la exposición se encuentra el Bureau de Diseño Rubin, una de las firmas más prestigiosas del sector naval ruso y responsable de varios de los submarinos que actualmente integran la Armada de Rusia. En esta edición, la compañía presentó una versión modernizada del submarino Amur 1650, orientada especialmente al mercado de exportación.

Submarino Amur 1650: misiles de crucero, mayor autonomía y tecnología furtiva. Foto: navantia.es

¿Cómo es la versión modernizada del submarino presentado por Rusia?

El Amur 1650 es la variante internacional derivada del Proyecto 677, una clase de submarinos de ataque de propulsión convencional diseñada para combinar discreción, autonomía y capacidad de combate. La nueva propuesta incorpora mejoras significativas que buscan aumentar su atractivo para potenciales compradores extranjeros.

Entre las principales novedades figura la integración de sistemas de lanzamiento vertical (VLS) para misiles de crucero. Esta capacidad permite al submarino emplear armamento de largo alcance como los misiles Club-S y los BrahMos, desarrollados conjuntamente por Rusia e India. La incorporación de estos sistemas amplía notablemente las opciones tácticas y ofensivas de la embarcación.

Otro de los avances destacados es la inclusión de un sistema de Propulsión Independiente del Aire (AIP). Esta tecnología permite que el submarino permanezca sumergido durante períodos más prolongados sin necesidad de salir a la superficie para recargar baterías, aumentando su autonomía operativa y reduciendo las posibilidades de detección.

Submarino Amur 1650: misiles de crucero, mayor autonomía y tecnología furtiva.

Según Rubin, el Amur 1650 fue diseñado con un enfoque especial en la furtividad. Para ello incorpora un casco optimizado y equipos de bajo nivel de ruido que disminuyen significativamente su firma acústica. Estas características se complementan con modernos sistemas electrónicos, de combate y un sonar de largo alcance capaz de detectar objetivos a grandes distancias.

El submarino también está preparado para realizar misiones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR), además de operaciones de patrulla y defensa naval. Con un desplazamiento cercano a las 3.000 toneladas y una tripulación de 42 personas, puede operar hasta 60 días sin reabastecimiento tanto en aguas costeras como oceánicas.

La presentación del Amur 1650 refleja la estrategia rusa de fortalecer su presencia en el mercado internacional de defensa naval mediante plataformas más avanzadas, versátiles y adaptadas a las demandas actuales de las armadas de distintos países.