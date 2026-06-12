Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Tras la salida de SpaceX a la bolsa, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

El magnate vio incrementada su fortuna luego del debut de la cotización bursátil de su empresa. ¿Cuánto cotiza cada acción de la firma en el inicio de la actividad?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Elon Musk en la salida a bolsa de SpaceX.
Elon Musk en la salida a bolsa de SpaceX. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX este viernes, según estimaciones de mercado basadas en la valoración de sus participaciones en la compañía aeroespacial y en Tesla.

El fundador de la compañía aeroespacial en 2002 y ya la persona más rica del mundo antes de la Oferta Pública Inicial de SpaceX cuenta con una participación en esa empresa valorada en torno a 690.000 millones de dólares al precio de salida, a lo que se suma su participación en Tesla, estimada en unos 279.000 millones, recoge la cadena CNBC.

SpaceX debutó en el índice Nasdaq de Wall Street a un precio de 150 dólares por acción, lo que supone una subida de en torno al 11,1% respecto al precio fijado en su oferta pública inicial, de 135 dólares por título.

Elon Musk en la salida a bolsa de SpaceX.
Elon Musk en la salida a bolsa de SpaceX. Foto: REUTERS

En los primeros compases de negociación, el precio del valor ha mostrado volatilidad y las acciones se situaban en torno a los 166 dólares, lo que eleva la subida acumulada a cerca del 23% respecto al precio de la OPI.

Contenido Recomendado

Starlink en Argentina:el salto de conectividad desde 2023 y más de 700.000 usuarios

Starlink en Argentina: el salto de conectividad desde 2023 y más de 700.000 usuarios

Neuralink:el chip cerebral “milagroso” que podría transformar la vida de millones de personas

Neuralink: el chip cerebral “milagroso” que podría transformar la vida de millones de personas

Esto situaría la capitalización bursátil de la compañía en torno a los 2,2 billones de dólares.

Con esta valoración, la compañía se incorpora al grupo de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos, dominado por las grandes tecnológicas, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon.

Elon Musk en la salida a bolsa de SpaceX.
Elon Musk en la salida a bolsa de SpaceX. Foto: REUTERS

El magnate aseguró, antes de la apertura de Wall Street, que SpaceX busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una “civilización multiplanetaria” y “hacer posible que cualquier persona pueda viajar algún día a la Luna, Marte o incluso más allá del sistema solar”.

La salida a bolsa de SpaceX confirma el apetito por el riesgo en Wall Street y su interés por las grandes tecnológicas. Sin embargo, analistas como los de la firma Morningstar han mostrado una visión más prudente sobre la valoración de la compañía.

Morningstar estima un valor “razonable” de unos 780.000 millones de dólares, y advierte de que el precio de salida refleja “escenarios de crecimiento muy exigentes y todavía inciertos en áreas como la tecnología espacial y la infraestructura orbital”.

Elon Musk; Space X. Foto: Reuters.
Elon Musk; Space X. Foto: Reuters.

En contraste, otros actores del mercado destacaron el fuerte respaldo de la demanda institucional y el atractivo de SpaceX como activo de infraestructura estratégica, apoyado en negocios como Starlink y en su posición en el sector aeroespacial privado.

Elon MuskSpaceXMillonarios
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El primer megapuerto inteligente del mundo está en Sudamérica:elimina hasta 12 días de viaje a los barcos y es admirado por China

    El primer megapuerto inteligente del mundo está en Sudamérica: elimina hasta 12 días de viaje a los barcos y es admirado por China

  2. Puente de la Bioceánica:la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

    Puente de la Bioceánica: la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

  3. Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para frenar la guerra:qué incluye el borrador y qué dice Netanyahu

    Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para frenar la guerra: qué incluye el borrador y qué dice Netanyahu

  4. El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia:cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

    El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia: cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

  5. El país que sorprende con la mayor flota de buques de guerra en todo el mundo y que tiene una modernización acelerada

    El país que sorprende con la mayor flota de buques de guerra en todo el mundo y que tiene una modernización acelerada
Lo último
También podría interesarte
Política

La millonaria cifra que el Ejército Argentino pagó por 400 camiones Unimog:cómo son los nuevos vehículos tácticos todoterreno

La millonaria cifra que el Ejército Argentino pagó por 400 camiones Unimog: cómo son los nuevos vehículos tácticos todoterreno

Reforma laboral 2026:el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

“Le dan la espalda a los municipios bonaerenses”:la reacción de Mayra Mendoza tras el freno al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal

Patricia Bullrich cumplió 70 años y Javier Milei le envió un cálido mensaje:“Mi eterno agradecimiento”

Economía

El riesgo país mantiene su tendencia a la baja y se acerca a la barrera de los 400 puntos básicos

El riesgo país mantiene su tendencia a la baja y se acerca a la barrera de los 400 puntos básicos

Aumentan colectivos y trenes en el AMBA:cuánto costará viajar a partir del lunes 15 de junio

Qué hará el Gobierno frente a los próximos vencimientos de deuda en dólares:el plan económico de Luis Caputo

Adiós al CUD en cada viaje:paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

Internacionales

Tras la salida de SpaceX a la bolsa, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

Tras la salida de SpaceX a la bolsa, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

El “monstruo submarino” de Canadá:así es Solus-XR, el vehículo sumergible que promete revolucionar la vigilancia marítima

Rusia presentó el nuevo submarino Amur 1650:uno de los desarrollos más avanzados de su marina

Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para frenar la guerra:qué incluye el borrador y qué dice Netanyahu