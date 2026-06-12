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El riesgo país mantiene su tendencia a la baja y se acerca a la barrera de los 400 puntos básicos

El índice que elabora el JP Morgan retrocede otros 10 puntos y marca nuevos mínimos en ocho años. En tant, los bonos en dólares suben y los ADR que operan en Wall Street alternan subas y bajas luego de un fuerte avance del jueves.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane
Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane
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El riesgo país continúa con tendencia a la baja y, al promediar la rueda de este viernes, baja otros 10 puntos y llega a los 433 puntos básicos, el valor más bajo en los últimos ocho años.

El retroceso mantiene el proceso que se inició el jueves tras la mejora de la nota de la deuda pública por parte de Standard & Poor’s.

En caso de que el índice que elabora JP Morgan perfore los 400 puntos se afirma la posibilidad de que el país pueda volver a los mercados voluntarios de crédito.

Wall Street. Foto: REUTERS

Este es uno de los objetivos del Gobierno nacional y en especial de la conducción económica, liderada por Luis Caputo. Además, la semana pasada Fitch Ratings también había mejorado la calificación de los bonos argentinos.

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En tanto, Moody’s adelantó que en su revisión de julio evaluará la situación de la deuda argentina y se espera que también decida una mejora.

Estas tres firmas son las que influyen en el mercado de bonos mundial a través de sus consideraciones y el hecho de que mejoren la nota implica que hay más dinero disponible de inversores para comprar títulos argentinos. Esto mejora los precios de los bonos y baja la tasa de interés para empresas.

Acciones argentinas en Wall Street.
Acciones argentinas en Wall Street. Foto: NA

Por su reglamento interno, muchos fondos que manejan activos multimillonarios tienen prohibido invertir en países con mala calificación crediticia.

En forma paralela, la empresa MSCI decidirá en dos semanas si saca a la Argentina de su calificación de “standalone”,fuera de toda posibilidad de inversión, y la ubica en “mercado de frontera”, considerado de alto riesgoso; la aspiración de máxima sería pasar a ser “mercado emergente”.

El índice MSCI se ocupa del mercado accionario y sus decisiones orientan a los inversores a comprar o vender papeles de un país.

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane
Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

Los mercados en la jornada de viernes

Las acciones argentinas que operan en Wall Street, por su parte, alternaban ganancias y pérdidas en el inicio del día. Las mejoras llegaban al 2,6% y las caídas eran de hasta 4,6%.

El dólar oficial subía $5 en el Banco Nación y se vendía a $1455 este viernes 12 de junio. Por su parte, el dólar blue se mantenía en $1450.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

En el mercado financiero, el tipo de cambio presentaba movimientos leves. El dólar MEP avanzaba 0,3% y llegaba a $1454,29, mientras que el contado con liquidación subía 0,3% hasta $1497,78.

Riesgo PaísMercadosAcciones argentinas
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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