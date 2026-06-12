Lucciano’s lanzó latas de alfajores edición limitada para disfrutar durante el Mundial 2026: cómo son y cuánto cuestan

Lucciano’s lanzó latas de alfajores edición limitada para el Mundial 2026. Foto: Lucciano’s

La heladería marplatense Lucciano’s amplió su universo de productos premium con el lanzamiento de una nueva colección de latas de alfajores, una propuesta que combina diseño, calidad y una experiencia de compra renovada y que llega en el momento justo: cuando el Mundial 2026 convoca a los argentinos a juntarse, regalar y celebrar.

La marca presenta siete nuevas latas coleccionables que reúnen algunos de sus sabores más emblemáticos, en un formato especialmente pensado para regalar. Con una estética cuidada y una presentación diferencial, la novedad busca elevar la experiencia alrededor de uno de los productos más elegidos por quienes visitan los locales.

Lucciano’s lanzó latas de alfajores edición limitada para el Mundial 2026. Foto: Lucciano’s

Cómo son, cuánto cuestan y dónde comprar las nuevas latas de Lucciano’s

Cada lata contiene cinco alfajores y está disponible en las siguientes variedades: Blanco, Dark, Semiamargo, Pistacchio, Nuez, Frutos Rojos y una edición Surtida que reúne una selección de sabores clásicos de la marca.

Los precios de venta al público van de $23.000 a $28.000 por lata, siendo Pistacchio la variedad de mayor valor y Frutos Rojos la segunda, a $25.000. Cabe señalar que estas latas coleccionables están disponibles en todos los locales de Lucciano’s de Argentina.

Un objeto único que se queda después del último alfajor

Más allá de su valor gastronómico, las nuevas latas fueron concebidas como objetos de diseño, con una identidad visual distintiva que invita tanto a regalar como a conservar. En un mercado donde la regalería premium busca diferenciarse a través de la experiencia completa, la colección de Lucciano’s ofrece algo que pocas marcas gastronómicas argentinas pueden dar: un packaging que vale la pena guardar mucho después de que el último alfajor desapareció.

Esta nueva propuesta se suma al desarrollo de la línea de regalería de Lucciano’s, una categoría que continúa creciendo dentro del portfolio de la marca y que refleja su búsqueda constante por transformar productos cotidianos en experiencias memorables.

La colección busca capturar el espíritu creativo y premium que caracteriza a la marca, reforzando su posicionamiento como una marca que combina innovación, calidad y una fuerte impronta estética. Con este lanzamiento, la heladería artesanal marplatense continúa expandiendo su propuesta más allá del helado, consolidando un universo de productos que acompañan distintos momentos de consumo y celebran el placer de compartir.

Lucciano’s lanzó latas de alfajores edición limitada para el Mundial 2026. Foto: Lucciano’s

Los 4 gustos de alfajor más pedidos en Lucciano’s

El alfajor es la golosina más argentina que existe: se consumen 70 por segundo, 6 millones por día, y se exportan a más de 30 países. Pero en los últimos años, la tendencia marca que algo cambió en el paladar de los argentinos.

En ese sentido, los alfajores más pedidos de la marca marplatense cuentan, en realidad, la historia de un consumidor que subió la vara, ya que los alfajores que más piden los argentinos son:

1-Pistacchio

El sabor que nadie conocía en Argentina hace 12 años y hoy no para de volar. Relleno de dulce de leche artesanal con corazón de crema de pistacchio, cobertura de chocolate belga y trocitos caramelizados.

2-Frutos Rojos

Corazón de frutilla, arándano, mora y frambuesa con cobertura de chocolate blanco belga y frutas liofilizadas. Llegó en febrero y generó lista de espera en varios locales de Lucciano’s.

3-Dark

Un alfajor 70% cacao. Se trata de un placer sofisticado para quienes disfrutan del sabor auténtico y complejo del chocolate.

4-Semiamargo

Lucciano’s lo define como un alfajor “para los que quieren lo de siempre, pero mejor”. Chocolate con leche con cobertura de chocolate belga y cada unidad pesa 75 gramos.