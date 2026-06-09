Artemis III: la NASA presentó a la tripulación que preparará el regreso humano a la Luna

Los astronautas que protagonizarán la misión de Artemis III. Foto: NASA.

La NASA presentó oficialmente a la tripulación de Artemis III, una misión clave dentro del programa que busca devolver a los seres humanos a la Luna y sentar las bases para futuras expediciones a Marte. El anuncio se realizó en el Centro Espacial Johnson de Houston y confirmó que los astronautas Andre Douglas, Frank Rubio, Randy Bresnik y el italiano Luca Parmitano serán los encargados de protagonizar una de las pruebas más importantes de la exploración espacial moderna.

A diferencia de lo que se esperaba inicialmente, Artemis III no tendrá como objetivo realizar un alunizaje tripulado. La misión fue rediseñada para convertirse en un ensayo tecnológico de gran escala destinado a validar sistemas críticos de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre. Estas maniobras serán fundamentales para garantizar la seguridad de futuras operaciones en la superficie lunar.

Así será el futuro lanzamiento de la misión Artemis III. Foto: REUTERS

La tripulación estará integrada por los especialistas de misión Andre Douglas y Frank Rubio, el comandante Randy Bresnik, todos astronautas de la NASA, y el piloto Luca Parmitano, representante de la Agencia Espacial Europea. Su principal tarea consistirá en ejecutar complejas maniobras entre la cápsula Orion y los módulos de aterrizaje desarrollados por empresas privadas, una operación que nunca se realizó en condiciones equivalentes.

La importancia de la misión de Artemis III

Según explicó la NASA, el vuelo permitirá comprobar la interoperabilidad entre la nave Orion y los sistemas de aterrizaje tripulado que están construyendo SpaceX y Blue Origin. La validación de estos procedimientos es considerada indispensable antes de autorizar el regreso de astronautas a la superficie lunar.

La misión forma parte de una nueva estrategia impulsada por el administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien busca acelerar el ritmo de las operaciones lunares. El objetivo es reducir los largos intervalos entre misiones y establecer una frecuencia de lanzamiento mucho más alta que la registrada hasta ahora. Entre Artemis I y Artemis II transcurrieron más de tres años, pero la agencia pretende que en el futuro las misiones se sucedan con apenas meses de diferencia.

El lanzamiento de Artemis III está previsto para finales de 2027 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La nave Orion viajará impulsada por el potente cohete Space Launch System (SLS), cuya etapa central ya fue trasladada para comenzar su integración final. Esta estructura es considerada la columna vertebral del sistema de lanzamiento y contiene los tanques de hidrógeno y oxígeno líquido que alimentarán el despegue.

Uno de los aspectos más innovadores del programa es la participación simultánea de dos gigantes del sector privado. SpaceX desarrolla una versión lunar de su nave Starship, mientras que Blue Origin trabaja en el módulo Blue Moon. Ambos vehículos forman parte del plan de la NASA para diversificar las opciones de transporte hacia la superficie lunar y reducir la dependencia de un único proveedor.

Sin embargo, los desafíos tecnológicos siguen siendo enormes. Tanto Starship como Blue Moon utilizan combustibles criogénicos que deberán almacenarse y transferirse en el espacio, una tecnología que aún no ha sido demostrada en operaciones tripuladas. Además, ambas compañías deberán completar aterrizajes no tripulados exitosos en la Luna antes de recibir autorización para transportar astronautas.

La NASA quiere seguir explorando la Luna. Foto: via REUTERS

La NASA estableció que solo después de comprobar el funcionamiento de los sistemas de encuentro y acoplamiento durante Artemis III se aprobará una misión de descenso lunar. Actualmente, ese objetivo está reservado para Artemis IV, prevista para 2028.

La agencia también avanza en proyectos complementarios destinados a construir una presencia permanente en la Luna. Entre ellos figuran nuevos vehículos exploradores, módulos habitables y tecnologías para instalar una futura base cerca del polo sur lunar, una región considerada estratégica por la posible existencia de reservas de agua congelada.

Más allá de la Luna, Artemis representa un paso fundamental hacia el gran objetivo de largo plazo: Marte. La experiencia obtenida en operaciones de larga duración, acoplamientos complejos y trabajo conjunto entre agencias espaciales y empresas privadas servirá como plataforma para futuras misiones al planeta rojo.

Por eso, aunque Artemis III no aterrice en la Luna, su importancia es enorme. La misión será la prueba definitiva de las tecnologías que permitirán concretar el regreso humano al satélite natural y abrir una nueva etapa de exploración espacial que podría extenderse mucho más allá de la órbita terrestre. Con una tripulación experimentada y una ambiciosa hoja de ruta, la NASA apuesta a que este ensayo marque el inicio de una nueva era en la conquista del espacio.