Frío polar y tormentas en Buenos Aires: cuándo llueve y baja la temperatura a 3 °C

Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

El fin de semana largo estará acompañado por frío, neblina y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan a la brevedad varias horas de lluvia y temperaturas que marcarán los 3 grados.

Esto se debe a que habrá un nuevo ingreso de aire frío que iniciará el descenso de las marcas térmicas en toda la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense a lo largo de los próximos días.

Cuándo llueve en Buenos Aires, según el pronóstico

El pronóstico del SMN indica que primero llegarán las lluvias. La fecha señalada es este sábado 13 de junio, que comenzará con neblina a la mañana y seguirá con tormentas durante la tarde y noche, con entre 40% y 70% de probabilidades de precipitación, además de ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Cuándo baja la temperatura a 3 °C en Buenos Aires

Después de la lluvia, el frío polar. Según el pronóstico, el domingo 14 de junio el termómetro marcará 3 grados durante la mañana, después de registrar lloviznas a la madrugada. En tanto, la tarde tocará los 10 °C y se esperan 8 °C para la noche, aunque ya sin lluvias.

Pronóstico extendido para Buenos Aires

Sábado: mínima de 8 °C y máxima de 14 °C. Habrá neblina a la mañana y lluvias durante la tarde y la noche. También se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

Domingo: mínima de 3 °C y máxima de 10 °C con lloviznas durante la madrugada y cielo ligeramente nublado durante el resto del día.

Lunes: mínima de 4 °C y máxima de 16 °C con cielo despejado y sin lluvias.

Martes: mínima de 7 °C y máxima de 17 °C con cielo de algo a ligeramente nublado. Habrá ráfagas de hasta 50 km/h.

Llega una ola de frío al AMBA Foto: REUTERS

El cambio de clima que trae tormentas y frío polar a Buenos Aires

De esta manera, Buenos Aires se prepara para un cambio brusco en las condiciones del tiempo, con un escenario que combinará primero el regreso de las tormentas y luego un marcado descenso de la temperatura. Este tipo de secuencia es habitual cuando un sistema inestable avanza sobre la región y, detrás de las lluvias, deja paso a una masa de aire mucho más fría, capaz de modificar de manera evidente la sensación térmica en pocas horas.

El impacto no se limitará a un día de lluvia: el verdadero giro llegará después, cuando el termómetro empiece a caer y el ambiente tome un perfil mucho más invernal. Así, el AMBA pasará de jornadas húmedas e inestables a mañanas mucho más frías, con un escenario que vuelve a encender la atención sobre la llegada del frío polar en plena transición estacional.

Qué significa el ingreso de aire polar en el AMBA

Cuando se habla del ingreso de aire polar, se hace referencia a la llegada de una masa de aire muy fría de origen austral, que avanza desde el sur y desplaza al aire más templado y húmedo que estaba instalado previamente. En la práctica, eso se traduce en un descenso marcado de las temperaturas, especialmente en las mínimas, además de una recuperación más limitada durante las tardes.

Este tipo de ingreso también suele cambiar por completo la dinámica del clima: después de las lluvias y tormentas, la atmósfera tiende a estabilizarse, pero con un ambiente mucho más frío y seco. Por eso, el efecto más visible no será solo la baja del termómetro, sino también la sensación de que el invierno se instala de golpe en el AMBA, con mañanas más ásperas, necesidad de más abrigo y un clima claramente distinto al de los días previos.