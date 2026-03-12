Astronautas en el espacio Foto: Copilot AI por Canal 26

Los astronautas de Artemis II tendrán un viaje de 10 días alrededor de la Luna y contarán con un menú especial por sus requisitos calóricos para la supervivencia. Incluirá 189 ítems únicos, una notable mejora respecto a las limitad opciones de otras misiones Apolo donde los astronautas consumían pastas en tubos o mezclas semilíquidas.

La misión Artemis II, que marcará el primer vuelo tripulado del programa Artemis y allanará el camino para el regreso humano a la superficie lunar, enfrenta nuevos retrasos por cuestiones técnicas en el cohete Space Launch System (SLS).

Astronautas Foto: COPILOT AI por Canal 26

Qué comerán los astronautas en el espacio

Los astronautas en Artemis II tendrán 189 opciones de comida entre las que se encuentran 58 tortillas de trigo como alimento principal como base de wraps y comidas. Además, tendrán cinco tipos distintos de salsas picantes para condimentar, además de miel, mostaza picante, mermelada de frutilla y mantequilla de almendra.

Existirán además 10 opciones de bebidas para los tripulantes que incluirán café, té verde, limonada, chocolatada, sidra de manzana, bebidas de desayuno en sabores chocolate, vainilla y fresa, smoothie de mango y ananá. Cada astronauta podrá elegir hasta dos bebidas con sabor al día, limitadas por restricciones de masa.

Astronautas Foto: COPILOT AI por Canal 26

En cuanto a los platos principales, en materia de desayunos habrá granola con arándanos, salchichas o quiché de verduras. En el almuerzo y cena habrán fideos con queso, morrones verdes picantes, brócoli gratinado, ensalada de mango, couscous con nueces o coliflor con calabaza y brisket de carne al horno. Los antojos dulces no se quedan atrás, ya que habrán chocolates, galletitas, torta, almendras caramelizadas y flan.

Cómo comen los astronautas en el espacio

La logística gastronómica en el espacio no admite vueltas: la elaboración es prácticamente nula. Los astronautas disponen de un menú de ultraprocesados diseñados para el despegue, que incluye raciones listas para el consumo, alimentos rehidratables, termoestabilizados o tratados con radiación para garantizar su inocuidad.

A la hora de sentarse a la mesa, la tripulación se apoya en dos herramientas clave: el dispenser de agua de la nave, fundamental para “devolverle la vida” a los sobres de comida, y un horno compacto, del tamaño de un maletín, que sirve para darle el golpe de calor justo a cada vianda.

Así comen los astronautas en Artemis II Foto: Copilot AI por Canal 26

“Los alimentos no perecederos ayudan a gestionar la seguridad y la calidad alimentaria durante todo el periodo de conservación previsto en una nave espacial compacta y autónoma, al tiempo que reducen el riesgo de migas o partículas en microgravedad”, explicó la NASA en su comunicado oficial.

Y subrayaron: “La comida a bordo del Orión está diseñada para favorecer la salud y el rendimiento de la tripulación durante la misión alrededor de la Luna. Todas las comidas deben seleccionarse cuidadosamente para que sean seguras, se conserven bien y sean fáciles de preparar y consumir”.