El inodoro de la mision Artemis II. Foto: NASA

En un inesperado conflicto para los astronautas desde el inicio de la misión espacial, el inodoro de la nave Artemis II presentó varios días de fallas.

Sin embargo, finalmente el elemento fundamental se encuentra nuevamente “operativo” tras la intervención.

Ante el conflicto, los astronautas tuvieron que recurrir a “métodos alternativos” -como dispositivos parecidos a pañales de adultos-, afirmó el director de vuelo de la misión de la NASA, Rick Henfling.

“El inodoro permanece operativo. El reto en el que estamos trabajando es en evacuar el tanque de aguas residuales. La ventilación es mucho menor a lo que estábamos esperando, así que hemos tenido que recurrir a otros métodos alternativos al baño”, declaró Henfling.

Artemis II sobrevoló el lado oculto de la Luna. Foto: via REUTERS

El conflicto por el inodoro

El inodoro espacial, que costó 23 millones de dólares, dio problemas desde el primer día, pues poco después del despegue, la tripulación reportó una avería en el sistema de recolección de orina.

La NASA advirtió que no usaran el inodoro de la nave Orión y, en su lugar, “utilicen los urinarios de contingencia plegables”, además de dispositivos que se asemejan a pañales para adultos.

Astronautas de la Misión Artemis II de la NASA. Foto: REUTERS

Henfling señaló que la NASA aún está buscando identificar las causas del bloqueo del baño, lo que se concretará tras el amerizaje de la tripulación el próximo viernes, pero adelantó que podría ser una “reacción química” de las sustancias.

Los astronautas de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, son la primera misión tripulada en orbitar la Luna en más de 50 años.