La NASA sigue de cerca la “Anomalía del Atlántico Sur”: qué es y por qué preocupa su avance sobre Argentina

La Anomalía Magnética del Atlántico Sur es una región donde el campo magnético terrestre es más débil, lo que permite una mayor exposición de los satélites a la radiación espacial. Foto: Agencia Espacial Europea (ESA).

La Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS) volvió a llamar la atención de la comunidad científica luego de que investigaciones recientes confirmaran que continúa desplazándose hacia el oeste y presenta cambios en su estructura.

El fenómeno, que es seguido de cerca por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), en Estados Unidos, y otras agencias espaciales internacionales, afecta a una extensa zona que abarca parte de Sudamérica, incluido el territorio argentino, y genera preocupación por su impacto sobre la tecnología que opera en el espacio.

La NASA y otros organismos científicos monitorean de forma permanente este fenómeno, que en los últimos años mostró un desplazamiento hacia el oeste y una división en dos centros de actividad. Foto: NASA.

Lejos de tratarse de un fenómeno nuevo, la anomalía es conocida desde hace décadas. Sin embargo, los especialistas detectaron que el debilitamiento del campo magnético terrestre en esa región se intensificó con el paso de los años y, además, comenzó a dividirse en dos áreas de menor intensidad, una característica que mantiene bajo análisis a geofísicos de todo el mundo.

¿Qué es la Anomalía Magnética del Atlántico Sur?

El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo natural que protege al planeta de las partículas cargadas provenientes del Sol y del espacio profundo. En la región del Atlántico Sur, ese escudo presenta una zona de menor intensidad conocida como Anomalía Magnética del Atlántico Sur.

Esta disminución del magnetismo permite que una mayor cantidad de radiación cósmica alcance las órbitas bajas donde operan numerosos satélites. Como consecuencia, los equipos electrónicos pueden sufrir fallas temporales, errores en sus sistemas o incluso daños permanentes cuando atraviesan esa región.

Aunque la anomalía atraviesa parte de Argentina y Sudamérica, los especialistas aseguran que no representa un riesgo directo para la salud de la población. Foto: Pixabay.

Los estudios más recientes también revelaron que la anomalía continúa desplazándose lentamente hacia el oeste y que actualmente se encuentra dividida en dos centros principales de actividad, un comportamiento que los investigadores consideran clave para comprender la evolución del fenómeno.

¿Por qué preocupa a la NASA?

La NASA monitorea permanentemente la Anomalía Magnética del Atlántico Sur porque representa uno de los sectores más complejos para las misiones espaciales.

Cada vez que un satélite o la Estación Espacial Internacional atraviesan esta región, aumentan las probabilidades de que las partículas de alta energía interfieran con sus sistemas electrónicos. Por ese motivo, muchos equipos son colocados temporalmente en modo seguro durante el paso por la anomalía para minimizar posibles daños.

El fenómeno se origina por los movimientos del hierro y el níquel líquidos en el núcleo externo de la Tierra, responsables de generar el campo magnético del planeta. Foto: NASA.

Aunque el fenómeno suele presentarse como una “advertencia de la NASA”, los especialistas aclaran que no implica un riesgo inmediato para la población. La principal preocupación está centrada en el funcionamiento de la infraestructura tecnológica que depende del espacio.

¿Cómo puede afectar a las telecomunicaciones?

El debilitamiento del campo magnético tiene consecuencias principalmente sobre la tecnología.

Entre los sistemas que pueden verse afectados se encuentran:

Satélites de comunicaciones.

Sistemas de posicionamiento global (GPS).

Señales de navegación aérea y marítima.

Comunicaciones por radio.

Infraestructura utilizada para servicios de internet y transmisión de datos.

En determinados casos, la mayor exposición a la radiación espacial puede provocar interrupciones temporales, errores en los instrumentos electrónicos o una reducción en la vida útil de los satélites. Los científicos continúan estudiando la evolución de la anomalía para comprender si estos efectos podrían intensificarse en el futuro.

El principal impacto de la Anomalía del Atlántico Sur se registra sobre satélites, sistemas de navegación GPS, telecomunicaciones y otros servicios que dependen de infraestructura espacial. Foto: Unsplash.

¿Por qué se produce este fenómeno?

La explicación se encuentra en el interior de la Tierra. El campo magnético terrestre se genera por el movimiento del hierro y el níquel líquidos que circulan en el núcleo externo del planeta. Esos movimientos no son uniformes y, con el paso del tiempo, producen variaciones en la intensidad del magnetismo terrestre.

Como resultado, algunas regiones presentan un campo magnético más débil que otras. La Anomalía Magnética del Atlántico Sur es el ejemplo más importante de este comportamiento y constituye uno de los fenómenos geofísicos más estudiados en la actualidad.

Los investigadores también analizan la reciente división de la anomalía en dos centros de baja intensidad, ya que este cambio podría modificar la forma en que la radiación espacial interactúa con la atmósfera y con los satélites que sobrevuelan la región.

¿Representa un riesgo para las personas?

De acuerdo con los especialistas, no existe evidencia de que la Anomalía Magnética del Atlántico Sur represente un peligro directo para quienes viven en las zonas afectadas.

La evolución de la Anomalía Magnética del Atlántico Sur continúa bajo estudio, ya que sus cambios podrían influir en el funcionamiento de la tecnología espacial y las comunicaciones en los próximos años. Foto: NASA.

La atmósfera terrestre continúa ofreciendo una protección eficaz frente a la radiación cósmica, por lo que la vida cotidiana no se ve alterada por este fenómeno. Las principales consecuencias se concentran en el ámbito tecnológico y espacial.

Por eso, organismos como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) mantienen un monitoreo constante para evaluar su evolución y desarrollar estrategias que permitan proteger satélites, sistemas de navegación y otras infraestructuras críticas frente a un fenómeno que continúa cambiando con el paso del tiempo.