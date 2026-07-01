Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Hito científico: desarrollan la primera célula sintética del mundo con un ciclo de vida completo

En el futuro, estas células podrían utilizarse para fabricar medicamentos, materiales y sustancias químicas mediante procesos con un menor coste energético.

Rebeca Hirschfeld
Por Rebeca Hirschfeld
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Hito científico: desarrollan la primera célula sintética del mundo con un ciclo de vida completo
Hito científico: desarrollan la primera célula sintética del mundo con un ciclo de vida completo Foto: Universidad de Minnesota
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Científicos de Estados Unidos desarrollaron una célula sintética capaz de completar un ciclo vital, crecer, replicar su material genético, alimentarse y dividirse, un avance que podría abrir nuevas posibilidades en la medicina, la producción de materiales y la industria química.

El proyecto, denominado SpudCell, fue desarrollado por los profesores Kate Adamala y Aaron Engelhart y sus equipos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Minesota, según informó este miércoles la institución educativa en un comunicado.

Los investigadores aseguraron que se trata de la primera célula sintética del mundo capaz de completar un ciclo vital, creada desde cero a partir de componentes químicos.

“Este es probablemente el proyecto más emocionante en el que he trabajado”, afirmó Adamala en el comunicado.

Contenido Recomendado

Hito botánico en Argentina:mejoran un 48% la productividad de los pinos tras más de 30 años de mejoramiento genético forestal

Hito botánico en Argentina: mejoran un 48% la productividad de los pinos tras más de 30 años de mejoramiento genético forestal

Científicos, militares, sindicalistas y la Iglesia analizarán los riesgos de la extranjerización del territorio

Científicos, militares, sindicalistas y la Iglesia analizarán los riesgos de la extranjerización del territorio
Kate Adamala, una de las investigadoras que desarrolló la célula artificial. Foto: Universidad de Minnesota

“Hemos logrado reproducir mediante procesos químicos lo que antes solo era posible en la biología: todas las funciones de una célula”, agregó.

Qué hace diferente a SpudCell

Según la investigadora, el experimento demuestra que “las funciones más básicas de la vida, como el crecimiento y la reproducción, no necesitan de una chispa misteriosa y mágica”.

SpudCell es capaz de copiar su genoma, obtener nutrientes, crecer y dividirse siguiendo instrucciones codificadas en su material genético.

Uno de los principales avances es que puede dividirse sin utilizar un citoesqueleto, la estructura interna que las células naturales emplean para mantener su forma y separar su contenido durante la reproducción.

Para conseguirlo, los científicos diseñaron proteínas que se concentran en la superficie de la membrana hasta generar una tensión mecánica suficiente para dividirla.

Los investigadores modificaron algunas células para que crecieran y se reprodujeran más rápido. Después de cinco generaciones, estas terminaron desplazando a las originales, especialmente cuando había pocos nutrientes.

Según el equipo, el resultado muestra que incluso en un sistema completamente sintético las células con características más favorables pueden imponerse sobre las demás.

El genoma de SpudCell tiene un tamaño de 90 kilopares de bases, menor que los 113 kilopares que algunos biólogos habían considerado como el mínimo posible para una célula viva.

Su material genético está repartido entre siete moléculas circulares de ADN conocidas como plásmidos, una estructura que permite programar por separado distintas funciones de la célula.

El equipo agregó en el comunicado que, pese a los avances, “aún queda mucho trabajo por hacer”: todavía se deben integrar los siete plásmidos en un único genoma más estable, incorporar nueva maquinaria molecular y establecer métodos que otros laboratorios puedan reproducir con facilidad.

CientíficosEstados UnidosCiencia
Rebeca Hirschfeld
Rebeca Hirschfeld

Editora

Se especializa en temas de salud, bienestar y actualidad. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

Tras dejar la jefatura de Gabinete, Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Tras dejar la jefatura de Gabinete, Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Quién es Pedro Di Nezio, el científico que eligió Javier Milei para conducir el Servicio Meteorológico Nacional

Javier Milei canceló su viaje Estados Unidos:iba a participar de los festejos por el Día de la Independencia

Nuevo rumbo del oficialismo de cara a las elecciones 2027:Diego Santilli reorganiza la estrategia electoral

Economía

Industria argentina en alerta:ahora, por el gas

Industria argentina en alerta: ahora, por el gas

YPF analiza desarrollar megacentros de datos con el gas excedente de Vaca Muerta

Consumo en la Ciudad de Buenos Aires:severa caída en venta de electrodomésticos y mayoristas

Alfajores y chocolates, de $400 a $22.000:cuánto cuesta regalar en la Semana de la Dulzura

Internacionales

Una pareja sobrevivió 17 horas bajo los escombros tras los terromotos en Venezuela:“Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir”

Una pareja sobrevivió 17 horas bajo los escombros tras los terromotos en Venezuela: “Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir”

Donald Trump despidió a Victor Willis, cantante de Village People:“Lo recordaremos cada vez que suene YMCA”

Video impresionante:activistas escalaron el Empire State sin arnés, desplegaron una bandera pacifista y fueron detenidos

La mejor ciudad del mundo para jubilarse:de cuál se trata y por qué superó a Viena y París