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Se vienen 48 horas de tormentas: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

Un cambio de patrón empezó a sentirse en el Área Metropolitana de Buenos Aires y sus alrededores, marcando un periodo prolongado de precipitaciones.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 21:15
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Lluvias y tormentas.
Lluvias y tormentas. Foto: EFE
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Después de varias semanas marcadas por la estabilidad atmosférica, un cambio de patrón empezó a sentirse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores. En ese contexto, el avance de distintos sistemas de inestabilidad trajo consigo un periodo prolongado de lluvias y tormentas se extenderá durante las próximas 48 horas.

Cuándo empiezan las lluvias y a qué hora se esperan las primeras gotas

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones en Buenos Aires comenzarán la madrugada de este doming 7 de junio, cuando se registren las primeras lloviznas que se extenderán también a la mañana, para convertirse en lluvias fuertes durante la tarde y la noche.

El tramo más inestable y cuándo empieza a aflojar

El momento más delicado del episodio se concentrará durante el lunes a la madrugada y la mañana, cuando se esperan las lluvias más intensas del período. En esa franja, el mal tiempo tendrá mayor capacidad de hacerse sentir con fuerza, no solo por la cantidad de agua que pueda caer en poco tiempo, sino también por el impacto directo en el arranque del día: visibilidad reducida, tránsito más lento y una atmósfera cargada que marcará el pulso de la jornada desde temprano.

Con el correr de las horas, el escenario empezará a cambiar. Durante la tarde, las lluvias pasarán a ser más aisladas, señal de que el sistema comenzará a perder intensidad, mientras que hacia la noche el pronóstico ya muestra un cielo parcialmente nublado y apenas un 10% de probabilidad de precipitación. Ese dato anticipa que el tramo más inestable quedará atrás antes de terminar el día, y que el martes ya llegará sin lluvias en el pronóstico, con una mejora más clara y sostenida en las condiciones del tiempo.

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Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en Buenos Aires

  • Domingo: mínima de 13 °C y máxima de 16 °C. Se esperan lluvias durante todo el día, siendo las más intensas a la tarde/noche.
  • Lunes: mínima de 12 °C y máxima de 15 °C, con lluvias fuertes a la madrugada/mañana, que bajarán su intensidad recién a la noche.
  • Martes: mínima de 11 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado. No se esperan lluvias.
  • Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.

Cómo impactará el fenómeno en la semana

Este cambio marcará un quiebre claro en el ritmo de la semana. Después de un arranque dominado por la lluvia y la inestabilidad, el mejoramiento del tiempo durante el lunes por la noche permitirá dejar atrás el tramo más incómodo del pronóstico. Eso se traducirá en una recuperación progresiva de la rutina diaria, con mejores condiciones para circular, menos complicaciones en traslados y un escenario más favorable para actividades que habían quedado condicionadas por el mal tiempo.

Además, el hecho de que el martes ya no presente lluvias en el pronóstico cambia por completo la percepción de la semana: el foco deja de estar en la tormenta y pasa a la evolución del ambiente después del agua. Aunque todavía pueda quedar humedad remanente y algo de nubosidad, el panorama empezará a mostrar una cara más estable, con una sensación general de alivio después de varias horas de cielo cargado, lluvia y un clima mucho más pesado.

Recomendaciones del SMN por lluvias

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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