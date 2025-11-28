Lluvias y tormentas en Argentina: a qué hora cae granizo en Buenos Aires este viernes 28 de noviembre, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de tormentas que pueden estar acompañadas de otros fenómenos.

Fuerte granizo en Buenos Aires. Foto: redes sociales.

La semana termina con fuertes lluvias en distintos puntos de Argentina. En este marco, el pronóstico advirtió por la llegada de tormentas que pueden incluir actividad eléctrica y granizo, por lo que hay distintas alertas vigentes.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, un total de 14 provincias se encuentro bajo una advertencia por tormentas fuertes. En este contexto, resulta fundamental conocer en qué momento se darán estos fenómenos.

En detalle, las provincias bajo alerta amarilla para este viernes 28 de noviembre son: Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Pampa, San Luis, Córdoba, San Juan, Mendoza, La Rioja, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Chaco.

A qué hora llegan las tormentas y el granizo en Argentina

Estos fenómenos golpearán contra el territorio entre la tarde y noche del viernes 28, con distintas intensidades. Incluso en algunos casos, como ocurre en el centro del mapa, podrían extenderse hasta el sábado 29 también.

Un total de 14 provincias están bajo alerta por tormentas en Argentina. Foto: SMN

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se advirtió por "tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Además, aclararon que pueden estar “acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica”.

Por esto mismo, puede que sea necesario extremar los cuidados y evitar salir, siempre y cuando no sea necesario.

La buena noticia es que en ninguna provincia va más allá de una alerta amarilla, que representa el nivel más bajo de le sistema del SMN.

Alerta por tormentas y granizo. Foto: NA.

En base a las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional, esta advertencia refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Qué zonas de Buenos Aires tendrán lluvias y granizo

Según la alerta amarilla indicada por el SMN, las localidades de Buenos Aires afectadas por las tormentas son pocas: General Villegas, América y Florentino Ameghino.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, indica la alerta emitida. Además, las lluvias seguirán tanto por la madrugada como por la mañana del sábado 29 de noviembre.

Las recomendaciones ante una tormenta en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico