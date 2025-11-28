Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve este fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

Las previsiones del pronóstico apuntan que se acerca un fin de semana pasado por agua en el AMBA y sus alrededores.

Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Las condiciones climáticas son cambiantes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores. Luego de las fallidas lluvias anunciadas para el jueves 28 de noviembre, se conoció el horario en que comenzarán las tormentas durante el fin de semana.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el fin de semana será protagonizado por las distintas precipitaciones que golpearán Buenos Aires. Hasta el momento, la zona no se encuentra bajo alerta, pero no se descarta la emisión de una advertencia en las próximas horas.

Tormentas en Buenos Aires y alrededores. Foto: NA.

Cuándo empiezan las tormentas en Buenos Aires

En detalle, las lluvias comenzarán durante el sábado 29 de noviembre. Esta fecha había sido marcada previamente como la del inicio de las tormentas, aunque un aviso del SMN indicaba que podían adelantarse al jueves 27.

El pronóstico apuntó que habrá tormentas aisladas desde la mañana del sábado 29, algo que se repetirá también por la tarde, con un 70% de probabilidades. Para cerrar el día, disminuirá la fuerza de los fenómenos, con lluvias aisladas sobre el AMBA.

El sábado 29 de noviembre habrá tormentas en Buenos Aires. Foto: SMN

Previamente, durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado. Hay que sumar también que para la mañana se esperan ráfagas de viento que alcanzarán los 50 kilómetros por hora, con dirección este.

Las condiciones serán similares para el domingo 30 de noviembre, ya que el último día del mes también tendrá agua a lo largo de todo el día. Se esperan tormentas aisladas, con mayor fuerza durante la mañana en Buenos Aires, y seguirán las ráfagas.

El domingo 30 de noviembre habrá tormentas en Buenos Aires. Foto: SMN

13 provincias de Argentina bajo alerta por tormentas: llueve este viernes 28 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la semana cerrará con tormentas en distintas provincias de Argentina este viernes 28 de noviembre.

Las zonas afectadas son Buenos Aires, La Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja.

Alertas por tormentas en 13 provincias de Argentina. Foto: SMN

Las tormentas llegarán entre la tarde y la noche, y el mensaje del SMN aclara que algunas serán “localmente fuertes”. “Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos”, indicaron.

Cabe recordar que la alerta de color amarillo indica la llegada de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las recomendaciones ante una tormenta en Buenos Aires