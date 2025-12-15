Tras las lluvias, vuelve el calor intenso a Buenos Aires: cómo estará el clima esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

Los registros oscilarán entre 18 y 35 grados y se esperan jornadas de cielo parcialmente nublado aunque con escasa probabilidad de lluvias.

ElServicio Meteorológico Nacional (SMN)dio a conocer el pronóstico para los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)y adelantó un marcado ascenso de las temperaturas, con jornadas cada vez más calurosas.

Las autoridades sanitarias alertaron que, debido a que habrá temperaturas altas, los adultos mayores y los bebés deben estar bien hidratados y evitar la prolongada exposición al sol.

El pronóstico extendido

El lunes se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del sudoeste, cambiando al sur y nuevamente al sudoeste, y las marcas térmicas irán de los 16 a los 28 grados.

Para el martes se anuncia cielo algo nublado, vientos del sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 17 y los 26 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana.

Ya el miércoles se espera cielo algoa parcialmente nublado y vientos del norte, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 30.

En tanto, el jueves se prevé cielo parcialmente a algo nublado, vientos del oeste rotando al noreste y las marcas térmicas irán de los 21 a los 33 grados.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del sudoeste cambiando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 23 y los 33 grados, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Por su parte, el sábado se espera cielo nublado y vientos del norte rotando al sur, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 29.

El domingo tendrá un cielo nublado con vientos del noreste rotando al sur y marcas térmicas que irán de los 20 a los 30 grados