Además de la ola de calor: las localidades de Buenos Aires bajo alerta amarilla por poderosas ráfagas de viento

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este miércoles 17 de diciembre se dará un importante fenómeno que obligará a tomar precauciones.

Viento en Buenos Aires Foto: NA

Este miércoles 17 de diciembre está marcado como el día en que regresará la ola de calor al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores. En este marco, el pronóstico advirtió por una alerta amarilla por fuertes vientos en buena parte del territorio bonaerense.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se esperan importantes ráfagas que afectarán al sector sur de la provincia de Buenos Aires. Además, indicaron en qué momento de la jornada se darán los vientos intensos que pueden llevar a tomar precauciones.

Se esperan fuertes vientos en Buenos Aires.

Las localidades de Buenos Aires afectadas por la alerta amarilla por ráfagas de viento

En detalle, la alerta indica que los fuertes vientos llegarán por la mañana del miércoles 17. "El área será afectada por vientos del norte o noroeste con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h", advirtieron sobre el pico de velocidad en las zonas afectadas.

Las localidades que están bajo alerta amarilla son Coronel Suárez, Puan, Pigue, Tornquist, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Punta Alta, Patagones, Coronel Pringles, Tres Arroyos, San Cayetano, Lobería, Necochea y Adolfo Gonzales Chaves.

Alerta por ráfagas de vientos en Buenos Aires. Foto: SMN

Cabe recordar que una alerta de este color representa a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Además de lo que ocurre en Buenos Aires, otros distritos también se encuentran bajo alerta por vientos. Córdoba, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut e Islas Malvinas esperan fuertes ráfagas durante la jornada, según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Distintas provincias de Argentina están bajo alerta por vientos. Foto: SMN

Además del viento: alertas por calor extremo en Buenos Aires

Más allá de los fuertes vientos que impactarán sobre las localidades afectadas, en paralelo hay otra alerta por temperaturas extremas en casi las mismas localidades.

En este caso, la advertencia es de color amarillo, que indica un “efecto leve a moderado en la salud”. Estas cifras “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla por vientos fuertes